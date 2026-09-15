Coahuila suma 37 defunciones por casos de rickettsiosis

Aguirre Vázquez señaló que las acciones preventivas se mantienen en todo el estado, con especial atención en zonas donde se ha identificado

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Las defunciones por rickettsiosis en Coahuila ya suman 37 en lo que va del año, informó el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, quien señaló que ante esta situación se reforzaron las acciones de capacitación dirigidas a médicos del sector público y privado para mejorar la detección oportuna de la enfermedad.

Capacitan a médicos para detectar la enfermedad

El funcionario explicó que uno de los principales retos es que la rickettsiosis puede confundirse con otros padecimientos y ser detectada cuando el paciente ya presenta un estado de salud delicado.

Por ello, se han realizado jornadas de capacitación provenientes de la Ciudad de México en Torreón, Monclova y Piedras Negras, con la participación más reciente de alrededor de 300 médicos en Torreón.

Aguirre Vázquez señaló que las acciones preventivas se mantienen en todo el estado, con especial atención en las zonas donde se ha identificado una mayor incidencia de casos, particularmente en Torreón.

A través de las jurisdicciones sanitarias se llevan a cabo labores de fumigación, desparasitación y vacunación antirrábica para reducir los riesgos asociados a la presencia de garrapatas.

Piden revisar y desparasitar a las mascotas

El secretario de Salud exhortó a las familias a mantener una adecuada higiene en sus hogares y revisar constantemente a perros y gatos para detectar la presencia de garrapatas, además de mantener a las mascotas desparasitadas y vacunadas y atender cualquier herida que presenten. Estas medidas, dijo, son fundamentales para prevenir complicaciones y proteger la salud de las familias.