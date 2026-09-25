Coahuila será sede de la Olimpiada Nacional 2027

Coahuila albergará nueve disciplinas de la Olimpiada Nacional 2027 y compartirá la organización con Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, UNAM y Veracruz

Coahuila fue confirmado como uno de los estados que recibirán la Olimpiada Nacional 2027, luego de la sesión del Consejo Directivo y Pleno de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La reunión fue encabezada por Rommel Pacheco Marrufo, titular de la CONADE, y contó con la participación de representantes de las entidades que formarán parte de la próxima edición de esta competencia deportiva infantil y juvenil.

Nueve disciplinas llegarán al estado

Durante el encuentro se estableció que Coahuila recibirá nueve disciplinas deportivas como parte de la Olimpiada Nacional 2027.

Béisbol 5

Básquetbol

Básquetbol 3x3

Béisbol

Charrería

Rodeo

Rugby 7

Sófbol

Tiro con Arco

El estado estuvo representado en la sesión por Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDE), y Cindy Dávila Cavazos, directora de Calidad en el Deporte.

Coahuila compartirá la organización con cinco sedes

La edición 2027 también tendrá como sedes a Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, la UNAM y Veracruz. Hidalgo recibirá 13 disciplinas; Oaxaca, ocho; Tamaulipas, nueve; la UNAM, una y Veracruz, 13.

En el caso de Coahuila, todavía no se han establecido oficialmente los municipios que recibirán las competencias. Sin embargo, Saltillo, Monclova y Torreón se perfilan para albergar las disciplinas asignadas al estado.

La competencia volverá seis años después

La última edición de la máxima justa deportiva infantil y juvenil de México que tuvo presencia en Coahuila fue en 2021. Para 2027, el estado volverá a formar parte del calendario como sede, seis años después.

La designación se produce después de que Coahuila albergara eventos deportivos internacionales, entre ellos la pasada final de Copas del Mundo de tiro con arco.

De acuerdo con la información proporcionada, los estándares de seguridad alcanzados por el estado han contribuido a su participación como anfitrión de competencias deportivas de relevancia internacional.