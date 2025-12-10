Coahuila se prepara para el Mundial 2026 con plan turístico

El proyecto contempla convertir a Torreón en sede de entrenamiento para equipos mundialistas, además de posicionar a Saltillo como puerta para turistas

De cara al Mundial 2026, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que en enero se presentará un plan estatal de promoción, seguridad y recepción de visitantes, con énfasis en las regiones Sureste y Laguna.

El proyecto contempla convertir a Torreón en sede de entrenamiento para uno de los equipos mundialistas —con varios interesados ya en análisis— y posicionar a Saltillo como puerta de entrada para turistas que asistirán a los partidos en Monterrey.

El mandatario señaló que la seguridad será un eje clave de esta estrategia, al destacar la coordinación que mantiene con el Gobierno Federal.

Tras una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que se revisaron los operativos conjuntos, los ajustes en la Fiscalía General de la República y la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad.

Afirmó que esta colaboración permitirá que Coahuila continúe como una entidad estable y con condiciones para recibir visitantes nacionales e internacionales durante el evento deportivo.

Jiménez reconoció que 2025 inició como un año complejo debido al contexto nacional y global, pero aseguró que Coahuila está cerrando mejor de lo previsto, lo que genera expectativas positivas rumbo a 2026.

Señaló que el estado está listo para capitalizar la llegada de turistas, promover sus ocho Pueblos Mágicos y reforzar la actividad hotelera y económica en las zonas de mayor tránsito.

El gobernador añadió que la presencia creciente de empresas internacionales en Coahuila —incluyendo corporativos coreanos como Yura en Monclova— abre una ventana adicional para atraer visitantes durante el Mundial, dado que las aficiones suelen desplazarse entre sedes y buscar destinos seguros dentro del país.

Jiménez afirmó que Coahuila mantendrá su modelo basado en coordinación, disciplina y trabajo en equipo como base para enfrentar los retos del próximo año y atender el incremento turístico que traerá consigo el torneo mundialista.