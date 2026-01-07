Coahuila se mantiene sin contagios de sarampión desde septiembre

El secretario de Salud de Coahuila desmintió la información que ha circulado redes sociales sobre la supuesta existencia de más de 500 casos en el estado

Coahuila no ha registrado nuevos casos de sarampión desde el mes de septiembre de 2025, informó el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre, al destacar que la entidad mantiene vigilancia epidemiológica activa y campañas permanentes de vacunación.

El funcionario detalló que al 31 de diciembre de 2025 el estado cerró con 55 casos confirmados de sarampión, de los cuales más del 50 por ciento fueron importados, principalmente de otras entidades y del extranjero, lo que permitió su identificación y control oportuno sin que se generaran brotes comunitarios sostenidos.

Precisó que 37 casos se concentraron en Piedras Negras, la mayoría vinculados a un brote en una bodega agrícola donde laboraban personas procedentes del estado de Chihuahua.

En ese sitio, dos trabajadores infectados provocaron el contagio entre más de 30 personas, todas clasificadas como casos importados, quienes ya concluyeron su periodo de atención y recuperación.

Asimismo, se detectaron siete casos asociados a un brote proveniente del estado de Texas, donde una familia ingresó a Coahuila para visitar a parientes en Piedras Negras y generó contagios limitados.

El resto de los casos se registraron de forma aislada en otras regiones del estado, como Torreón, sin que se extendieran a brotes mayores.

El secretario de Salud subrayó que actualmente existe abasto suficiente de biológico en los centros de salud y reiteró el llamado a padres de familia y población en general para completar los esquemas de vacunación, especialmente en niñas y niños, como principal medida de prevención.

Aguirre desmintió la información que ha circulado redes sociales sobre la supuesta existencia de más de 500 casos en Coahuila.

Señaló que, de acuerdo con la plataforma federal del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica, el registro oficial confirma únicamente los 55 casos ya reportados y controlados, sin nuevos contagios desde septiembre del año pasado.