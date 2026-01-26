Coahuila se ilumina de morado por el Síndrome de Moebius

El Congreso de Coahuila se iluminó de morado por el Día Mundial del Síndrome de Moebius, en un hecho inédito en México para visibilizar esta condición congénita

El Congreso del Estado de Coahuila se iluminó de color morado como parte de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Moebius, en un hecho inédito a nivel nacional que busca visibilizar a las personas que viven con esta condición y respaldar a la comunidad Moebius en la entidad.

La iluminación del recinto legislativo permanecerá durante el resto del mes de enero y convierte a Coahuila en el primer estado del país en realizar una acción simbólica de este tipo desde un congreso local, con el objetivo de generar conciencia social sobre una condición congénita poco frecuente.

La periodista y activista Daniella Giacoman, integrante de la comunidad Moebius Coahuila, informó que esta acción fue posible gracias a la gestión de la diputada Marimar Treviño y a la disposición del Congreso del Estado de Coahuila para sumarse a una causa que históricamente ha tenido baja visibilidad en la agenda pública.

La activista señaló que el encendido del inmueble se realizó el 24 de enero, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Moebius, y se complementó con un encuentro entre familias de la comunidad en Coahuila, quienes han comenzado a organizarse y fortalecer redes de acompañamiento y apoyo.

El Síndrome de Moebius es una condición congénita rara que afecta los músculos faciales y el movimiento ocular, lo que limita la expresión facial y puede generar barreras de comunicación y socialización, aunque no compromete la capacidad intelectual de quienes la presentan.

Como parte de las actividades de sensibilización, la comunidad Moebius impulsa una campaña digital que invita a la ciudadanía a portar algún distintivo morado, tomarse una fotografía y compartirla en redes sociales con el hashtag #YoSonrioPorMoebius, con la finalidad de ampliar el alcance del mensaje y promover una mayor empatía e inclusión social.