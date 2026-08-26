Coahuila se corona subcampeón nacional de tiro con arco

Coahuila conquistó ocho medallas en el World Archery México Championship 2026 y terminó como subcampeón nacional, detrás de Querétaro

Coahuila cerró con una destacada actuación su participación en el World Archery México Championship 2026, al conquistar ocho medallas y quedarse con el segundo lugar del medallero nacional.

La competencia se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Ciudad de México y reunió a 186 arqueros provenientes de 28 estados del país.

Coahuila suma tres medallas de oro

La delegación coahuilense consiguió tres preseas doradas. Una de ellas fue conquistada por Sebastián García y Dafne Quintero, quienes se impusieron en la prueba de Equipos Mixtos de arco Compuesto.

El segundo oro llegó por conducto de Víctor Bretado, campeón en la categoría Individual Compuesto Sub 21.

Por su parte, Yaretzi Salas también subió a lo más alto del podio al ganar la prueba Individual Compuesto Sub 18.

Tres platas completan la cosecha

El representativo estatal agregó tres medallas de plata a su cuenta.

Juan Pablo Téllez consiguió el segundo lugar en Individual Recurvo, mientras que la dupla formada por Yaretzi Salas y Antonio Epifanía obtuvo la plata en Equipos Mixtos de arco Compuesto Sub 18.

La tercera presea plateada fue para Melchor Flores, quien terminó como subcampeón en Individual Compuesto Sub 21.

Dos bronces completan las ocho medallas

Coahuila también consiguió dos terceros lugares. Antonio Epifanía obtuvo el bronce en Individual Compuesto Sub 18, mientras que Sebastián García hizo lo propio en la prueba Individual Compuesto.

Con estos resultados, la delegación terminó con un balance de tres oros, tres platas y dos bronces.

Coahuila participó en el campeonato con 10 arqueros, dentro de una competencia que reunió a representantes de 28 entidades.

El primer lugar del medallero correspondió a Querétaro, que consiguió un oro más que la delegación coahuilense. De esta manera, Coahuila se quedó con el subcampeonato nacional del World Archery México Championship 2026.