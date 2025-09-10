Coahuila se consolida como líder en formalidad laboral

Los datos revelan que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en formalidad laboral con 65.8%, cifra muy por encima del promedio nacional de 45.2%

Coahuila se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional en formalidad laboral y bienestar social, de acuerdo con los resultados del segundo trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

Los datos revelan que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en formalidad laboral con 65.8%, cifra muy por encima del promedio nacional de 45.2%. Esto significa que siete de cada diez empleos en Coahuila son formales, lo que garantiza seguridad social y estabilidad económica a miles de familias.

Saltillo destaca como la ciudad con mayor formalidad laboral del país, ya que ocho de cada diez empleos son formales, consolidando a la capital como un polo económico capaz de generar oportunidades con certeza y derechos laborales.

En acceso a salud, Coahuila también se ubica en el segundo lugar nacional, pues ocho de cada diez trabajadores cuentan con servicios médicos a través de instituciones públicas. Este indicador se complementa con el acceso a prestaciones: nueve de cada diez trabajadores coahuilenses disfrutan de beneficios laborales.

El estado lidera además en certeza jurídica, al ocupar el primer lugar nacional en porcentaje de trabajadores con contrato escrito: ocho de cada diez cuentan con este documento, lo que refuerza la estabilidad y la protección de su relación laboral.

Estos resultados reflejan el trabajo conjunto de autoridades, iniciativa privada y trabajadores, que consolidan a Coahuila como referente nacional en generación de empleos de calidad y bienestar social.