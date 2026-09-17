Coahuila revisará Paquete Económico sin nuevos impuestos

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Morales, señaló que durante la revisión presupuestal se buscará evitar incrementos desmedidos

El Congreso de Coahuila se prepara para recibir y analizar el Paquete Económico correspondiente al próximo año, el cual deberá ser entregado formalmente a más tardar el último día de noviembre.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Pérez, señaló que durante la revisión presupuestal se mantendrá una postura para evitar incrementos desmedidos y nuevas cargas fiscales que puedan afectar la economía de las familias coahuilenses.

Explicó que ya existe coordinación con dependencias estatales, poderes y órganos autónomos para integrar la propuesta financiera que será presentada ante el Poder Legislativo durante el mes de noviembre.

La legisladora indicó que el análisis del paquete se realizará bajo el planteamiento de mantener un tope de crecimiento del 4 por ciento y sin contemplar nuevos impuestos.