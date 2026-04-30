Coahuila revisa en Texas modelos para aprovechar gas shale

El gobernador afirmó que desde la Secretaría de Energía federal se han comenzado a liberar proyectos e inversiones, lo que abre una nueva etapa la entidad

Coahuila busca avanzar en el aprovechamiento de gas shale con asesoría técnica y una revisión puntual de los riesgos ambientales, luego de una visita del gobernador Manolo Jiménez Salinas a Texas como parte del proyecto Gas Coahuila.

El mandatario estatal señaló que esta gira forma parte de un plan que se trabaja desde hace varios meses en coordinación con el Gobierno Federal, con el objetivo de estructurar una ruta técnica para el posible desarrollo energético del estado.

Jiménez Salinas recordó que ya se conformó un comité de expertos para profundizar en temas clave como el cuidado del agua, la protección del medio ambiente y la medición del impacto económico y laboral que podría generar el proyecto.

El gobernador indicó que la visita permitió acercarse a experiencias de especialistas que ya trabajan en el aprovechamiento de este tipo de gas, con el fin de valorar qué prácticas podrían aplicarse en Coahuila.

También señaló que el Estado mantiene potencial en energías renovables, aunque subrayó que para atraer inversiones se requiere certeza y reglas claras, luego de que en años anteriores algunos proyectos se detuvieron por falta de certidumbre.

El gobernador afirmó que desde la Secretaría de Energía federal se han comenzado a liberar proyectos e inversiones, lo que abre una nueva etapa para el desarrollo energético en Coahuila.