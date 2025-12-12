Coahuila revisa casos de convivencia tras protesta de padres

La procuradora de la Pronnif, informó que tanto ella como la Fiscal de las Mujeres, sostuvieron reuniones con magistrados para analizar los casos

Tras la protesta realizada este miércoles en Saltillo por integrantes distintos colectivos de Padres de Familia que exigen celeridad y certeza jurídica en los procesos de convivencia con sus hijos, autoridades del DIF Coahuila y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) confirmaron que se abrió una revisión individual de cada expediente y que ya existen acuerdos con el Poder Judicial para implementar nuevos lineamientos que eviten prolongar los conflictos familiares.

La procuradora de la Pronnif, María Teresa Araiza Llaguno, informó que tanto ella como la Fiscal de las Mujeres, Katy Salinas, sostuvieron reuniones con magistrados para analizar los casos reportados por los colectivos y buscar mecanismos que permitan “mayor certeza jurídica y reducción de tiempos”, especialmente en la emisión y alcance de medidas de protección.

Por su parte, la presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, confirmó que ya hubo acercamientos directos entre los padres de familia la Pronnif, la Fiscalía Especializada y el Poder Judicial, con el fin de revisar los expedientes atrasados y detectar rezagos jurídicos que han prolongado los conflictos.



Ambas funcionarias coincidieron en que ningún procedimiento puede resolverse de forma generalizada, pues la naturaleza jurídica y emocional de cada familia es distinta, sin embargo, reiteraron que ya se trabaja de manera conjunta para atender los expedientes rezagados y evitar que los casos deriven en crisis mayores para las infancias involucradas y reiteraron la disposición del Estado está para propiciar convivencias siempre y cuando no exista un riesgo para los menores.