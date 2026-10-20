Coahuila registró más de 700 casos de cáncer de mama en 2025

El directivo señaló que recibir un diagnóstico de cáncer no significa necesariamente que la enfermedad tendrá consecuencias fatales

Más de 700 casos de cáncer de mama fueron diagnosticados en Coahuila durante 2025, periodo en el que se registraron al menos 200 fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

Gerardo Oyervides Rodríguez, director general del Hospital Sainte Marie, dio a conocer estas cifras y destacó la necesidad de impulsar la detección temprana mediante revisiones médicas periódicas y campañas informativas.

El directivo señaló que recibir un diagnóstico de cáncer no significa necesariamente que la enfermedad tendrá consecuencias fatales.

Explicó que identificar oportunamente cualquier alteración permite iniciar una valoración especializada y determinar las alternativas terapéuticas disponibles, antes de que el padecimiento avance y complique las posibilidades de atención.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital Sainte Marie puso en marcha actividades de sensibilización encabezadas por su personal médico.

Las jornadas incluyen conferencias informativas y orientación sobre las técnicas de autoexploración, con el propósito de fomentar una mayor participación de las mujeres en el cuidado de su salud.

Oyervides Rodríguez manifestó que el desconocimiento, el miedo y la vergüenza todavía representan obstáculos para quienes necesitan acudir a una consulta.

Por ello, recomendó no desatender cambios físicos en las mamas y solicitar una evaluación profesional cuando se identifique alguna anomalía, sin esperar a que aparezcan molestias adicionales.

Buscan fortalecer detección temprana del cáncer de mama

La identificación del cáncer de mama durante sus primeras etapas puede modificar considerablemente las opciones de tratamiento disponibles para cada paciente.

El director del centro hospitalario explicó que existen mujeres que evitan acudir al médico por temor a recibir un diagnóstico desfavorable, incluso después de descubrir alguna protuberancia o cambio en sus senos.

Aclaró que encontrar una alteración durante la autoexploración no significa necesariamente que exista un tumor maligno.

Sin embargo, insistió en que solamente una valoración médica, acompañada de los estudios correspondientes cuando sean necesarios, permite establecer su origen y determinar si requiere algún procedimiento o seguimiento especializado.

También indicó que la atención temprana puede facilitar la aplicación de tratamientos menos invasivos, de acuerdo con las condiciones particulares de cada paciente.

En contraste, cuando la enfermedad alcanza etapas avanzadas, las intervenciones médicas pueden volverse más complejas y demandar procedimientos adicionales para controlar su evolución.

El directivo sostuvo que la información constituye una herramienta para reducir los temores relacionados con el diagnóstico.

Consideró necesario promover conversaciones abiertas sobre esta enfermedad y fomentar que las mujeres soliciten atención profesional sin permitir que los prejuicios retrasen una revisión que podría resultar determinante.

Hospital Sainte Marie extiende campaña preventiva entre trabajadores

Las actividades organizadas por el Hospital Sainte Marie también contemplan la participación de enfermeras y trabajadores de distintas áreas, quienes reciben orientación directamente de los médicos de la institución.

La finalidad es proporcionarles conocimientos sobre prevención, autoexploración y reconocimiento de posibles señales de alerta relacionadas con esta enfermedad.

Oyervides Rodríguez explicó que la campaña pretende multiplicar su alcance mediante el propio personal hospitalario, para que comparta la información recibida con familiares, amistades y personas de su entorno.

De esta manera, el mensaje preventivo podrá extenderse fuera del centro médico y llegar a mujeres que no participaron directamente en las conferencias.

Asimismo, consideró importante incorporar el tema del cáncer de mama a las conversaciones familiares, sin que represente un motivo de vergüenza o temor.

Señaló que una mayor apertura puede contribuir a que las mujeres expresen sus inquietudes, soliciten orientación y reconozcan cuándo resulta necesario acudir a una consulta médica.

Exhortan a mantener las revisiones durante todo el año

El director general reiteró que el cuidado de la salud no debe concentrarse únicamente en las fechas dedicadas a generar conciencia sobre esta enfermedad.

Subrayó que las revisiones periódicas, la información preventiva y el seguimiento profesional deben mantenerse durante todo el año para favorecer la identificación de posibles casos.

Finalmente, exhortó a la población femenina a no postergar sus revisiones y buscar atención médica ante cualquier cambio sospechoso.

Recalcó que actuar oportunamente permite conocer las condiciones de cada paciente y facilita que los especialistas determinen el tratamiento más adecuado, sin que el miedo al diagnóstico se convierta en un impedimento para recibir atención.