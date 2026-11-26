El hallazgo se registró sobre la calle Francisco Javier Mina, luego de que vecinos se percataran de que el adulto mayor permanecía inmóvil

Un hombre de entre 60 y 70 años, conocido entre los habitantes de la zona como “Garambullo”, fue encontrado sin vida debajo de una banca de concreto que utilizaba para resguardarse de las inclemencias del tiempo, en la colonia Segovia Gil. La víctima fue identificada como Juan Manuel “N”, quien vivía en situación de calle.

El hallazgo se registró sobre la calle Francisco Javier Mina, luego de que vecinos se percataran de que el adulto mayor permanecía inmóvil y no respondía a los llamados, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al llegar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja realizaron una valoración y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer las causas exactas de su muerte.