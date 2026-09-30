Coahuila registra 58 casos de rickettsiosis durante 2026

En comparación con datos del año 2025, las cifras lucen más altas, pues tan solo se presentaron 17 defunciones, mientras que en 2024 solo 11

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el mes de septiembre de este 2026 existen al menos 58 casos confirmados de fiebre manchada o rickettsiosis en todo el estado de Coahuila, donde la mayor incidencia de casos ocurre en municipios como San Pedro, Saltillo y Torreón.

De acuerdo con el mismo informe, en lo que va del año se han presentado 42 defunciones, la mayoría de ellas en Torreón, Monclova y Saltillo.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, hay un número indeterminado de casos que todavía están en proceso de confirmación, pero por lo pronto están tomando medidas sanitarias contingentes en colonias periféricas de los municipios más afectados.

Defunciones superan las cifras de años anteriores

En comparación con datos del año 2025, las cifras lucen más altas, pues tan solo se presentaron 17 defunciones, mientras que en 2024 solo 11.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Raymundo Zamarripa aseguró que a la fecha se han realizado acciones de fumigación en más de 93 mil viviendas, y se han realizado más de 100 mil ectodesparasitaciones en distintos municipios de toda la entidad, así como capacitación a trabajadores y personal de farmacias, consultorios y personal médico para poder detectar síntomas a tiempo.

Refuerzan acciones en los municipios más afectados