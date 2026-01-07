Coahuila registra 40 contagios de influenza y ninguna defunción

Los 40 casos reportados corresponden únicamente a contagios confirmados mediante pruebas PCR, lo que permite diferenciar la influenza de otros padecimientos

Coahuila no ha registrado defunciones por influenza en lo que va de la actual temporada invernal y mantiene 40 casos confirmados de la enfermedad, informó el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre, al presentar el balance más reciente de padecimientos respiratorios.

El funcionario explicó que, aunque la entidad se encuentra en pleno periodo de circulación del virus, el comportamiento ha sido estable y bajo control.

Señaló que la campaña de vacunación contra la influenza continúa activa hasta el 31 de marzo, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia, especialmente ante la llegada de frentes fríos más intensos.

Aguirre detalló que la meta estatal para la temporada 2025–2026 es la aplicación de aproximadamente 985 mil dosis, de las cuales más de 555 mil ya han sido aplicadas, por lo que aseguró que existe suficiente biológico disponible en los centros de salud para atender a la población.

Precisó que los 40 casos reportados corresponden únicamente a contagios confirmados mediante pruebas PCR, lo que permite diferenciar la influenza de otros padecimientos respiratorios comunes que suelen incrementarse en esta época del año.

El secretario de Salud reconoció que en algunas regiones se ha percibido un aumento de cuadros gripales, pero aclaró que no todos corresponden a influenza, ya que muchas infecciones respiratorias altas presentan síntomas similares, lo que puede generar confusión si no se realiza una prueba diagnóstica.

Finalmente, reiteró el llamado a acudir a vacunarse, en especial a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al subrayar que la prevención ha sido clave para evitar complicaciones graves y fallecimientos durante la presente temporada invernal.