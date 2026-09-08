Coahuila registra 4,918 casos de vulvovaginitis

Las infecciones vaginales concentran ocho de cada diez diagnósticos de salud sexual en 2026, mientras también se reportan casos de VIH y sífilis

Ocho de cada diez diagnósticos relacionados con la salud sexual registrados en Coahuila durante 2026 corresponden a infecciones vaginales o vulvovaginitis, que acumulan 4 mil 918 de los 6 mil 150 casos contabilizados hasta ahora.

Los datos forman parte de la vigilancia epidemiológica que mantiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad sobre padecimientos vinculados con la salud sexual y reproductiva.

Después de la vulvovaginitis, la candidiasis urogenital aparece entre los diagnósticos más frecuentes, con 318 casos, mientras que la sífilis adquirida suma 123.

En el caso de las infecciones sujetas a vigilancia específica, se notificaron 183 casos de VIH, además de dos casos en mujeres embarazadas.

La estadística también revela 74 casos de sífilis que complica el embarazo, parto o puerperio, así como 31 casos de sífilis congénita, lo que mantiene la atención sobre la detección oportuna durante el embarazo para evitar afectaciones tanto en la madre como en el recién nacido.

Otros padecimientos registrados son 30 casos de herpes genital, 20 de tricomoniasis urogenital, seis de chancro blando, siete de otras infecciones gonocócicas, dos infecciones gonocócicas del tracto genitourinario y un caso de linfogranuloma venéreo por clamidias.

Además, la estadística incluye 435 casos clasificados dentro de otras enfermedades de transmisión sexual.

El IMSS señaló que la vigilancia busca identificar cambios en el comportamiento de estos padecimientos y reforzar las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento.

La institución recomendó acudir a revisión médica ante síntomas o factores de riesgo y realizar las pruebas de detección correspondientes, especialmente durante el embarazo, cuando una infección no diagnosticada puede generar complicaciones para la madre y el recién nacido.

El panorama registrado durante 2026 muestra que, aunque las infecciones vaginales concentran la mayoría de los diagnósticos, también persisten casos de infecciones de transmisión sexual que requieren seguimiento epidemiológico y atención médica oportuna.