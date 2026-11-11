Coahuila registra 12,799 nuevos empleos formales durante octubre

El Estado reportó un crecimiento laboral superior al promedio nacional y destacó que alrededor del 65% de la población ocupada cuenta con un empleo formal

Coahuila registró la generación de 12,799 empleos formales durante octubre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundidas por el Gobierno del Estado, que reportó un crecimiento laboral superior al promedio nacional.

La administración estatal informó que el incremento mensual del empleo en Coahuila duplicó el promedio registrado en el país, mientras que el crecimiento acumulado durante el año se ubicó aproximadamente 70 por ciento por encima de la referencia nacional.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas atribuyó estos resultados a la coordinación entre el sector empresarial, los sindicatos, las instituciones educativas y las autoridades estatales, así como a las inversiones y ampliaciones de empresas que operan en la entidad.

En materia de formalidad laboral, Coahuila se mantiene entre las tres entidades con mayor proporción de trabajadores formales, con alrededor del 65 por ciento de su población ocupada en empleos que cuentan con acceso a prestaciones y mecanismos de seguridad social.

Este indicador representa una diferencia respecto al número de nuevos puestos registrados ante el IMSS, ya que la formalidad laboral considera la proporción de trabajadores ocupados que desempeñan sus actividades dentro del sector formal.

Como parte de las acciones para vincular a empresas con personas que buscan incorporarse al mercado laboral, la Secretaría del Trabajo de Coahuila anunció una nueva Feria del Empleo en Torreón, programada para el próximo 20 de noviembre.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas en el Gimnasio de la Unidad Deportiva, ubicado en el bulevar Revolución, Paseo de las Rositas sin número, en la colonia Campestre La Rosita.

El Gobierno estatal señaló que continuará con las ferias de empleo, los programas de capacitación y las estrategias de vinculación empresarial para ampliar las oportunidades de contratación formal en las distintas regiones de Coahuila.