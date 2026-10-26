Coahuila refuerza vigilancia en límites con Nuevo León

La información disponible sobre el despliegue más reciente no reporta enfrentamientos, detenciones ni aseguramientos de armas o vehículo

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila reforzó la vigilancia en los límites con Nuevo León y Tamaulipas mediante operativos terrestres y sobrevuelos de un helicóptero, con el objetivo de inhibir posibles incursiones de grupos criminales procedentes del estado vecino.

Las acciones abarcaron carreteras federales, caminos rurales y brechas de conexión entre las entidades, principalmente en las regiones Norte, Carbonífera y Centro de Coahuila.

El despliegue incluyó la carretera federal número 2, en las inmediaciones de la frontera estatal y cerca del puente internacional Colombia, así como distintos accesos utilizados para la comunicación terrestre entre Coahuila y Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que estas labores forman parte de una estrategia permanente de prevención y vigilancia, por lo que continuarán los recorridos en las zonas limítrofes.

Los operativos buscan detectar movimientos sospechosos y mantener presencia policial en puntos considerados estratégicos para la seguridad regional.

La vigilancia aérea complementa los recorridos de las unidades terrestres, particularmente en caminos de difícil acceso y brechas que conectan comunidades de ambos estados.

Refuerzan vigilancia en carreteras y brechas de Coahuila

Las acciones se desarrollaron en una franja territorial que comprende accesos carreteros y caminos rurales de las regiones Norte, Carbonífera y Centro de Coahuila.

La estrategia pretende evitar que células delictivas que operan en Nuevo León ingresen al territorio coahuilense, mediante la presencia de elementos de seguridad y la supervisión de las principales rutas de comunicación.

El despliegue tiene como antecedente otros operativos de blindaje realizados durante 2026, cuando corporaciones estatales y federales reforzaron la vigilancia en los límites entre Coahuila y Nuevo León.

El 9 de octubre, autoridades de ambas entidades desplegaron acciones coordinadas por tierra y aire, con participación de policías estatales, agentes de investigación y fuerzas federales.

En esos recorridos también se incluyeron sectores cercanos a la carretera federal número 2, que conecta Piedras Negras con Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las labores comprendieron caminos rurales, brechas y puntos de enlace entre municipios fronterizos, donde las autoridades buscan impedir el desplazamiento de grupos criminales entre ambas entidades.

La coordinación entre corporaciones busca ampliar la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de riesgo y mantener vigilancia en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

La presencia de unidades terrestres y aeronaves permite cubrir distintos sectores durante los operativos de prevención y seguridad.

Enfrentamientos y aseguramientos marcan los antecedentes de seguridad

Uno de los hechos más graves ocurrió el 25 de agosto de 2026, cuando un enfrentamiento armado en una zona rural de Candela, Coahuila, dejó dos civiles armados muertos y un policía estatal fallecido.

Después del incidente, las autoridades reforzaron la vigilancia en el área limítrofe ante el riesgo de nuevas incursiones de grupos delictivos.

Durante ese enfrentamiento, las corporaciones aseguraron armas largas, un vehículo y ponchallantas.

El caso evidenció los riesgos que enfrentan los elementos de seguridad durante los patrullajes en caminos rurales y brechas, donde las condiciones del terreno dificultan la vigilancia y la respuesta inmediata ante posibles agresiones armadas.

Otro antecedente ocurrió en septiembre de 2025, cuando elementos de seguridad aseguraron tres camionetas en operativos relacionados con la vigilancia de los límites entre Coahuila y Nuevo León.

En una de las unidades localizaron armas largas, chalecos antibalas y cascos, mientras que otros vehículos fueron encontrados abandonados en sectores rurales de la región.

Los ocupantes escaparon y los reportes periodísticos no consignaron detenciones relacionadas con esos aseguramientos.

En octubre de 2025 también se reportaron agresiones contra fuerzas de seguridad en la zona fronteriza. Durante incidentes registrados cerca de la carretera federal número 2, un presunto delincuente murió, otro resultó herido y dos mujeres fueron detenidas.

Además, dos militares sufrieron lesiones y las autoridades aseguraron armas de fuego y una camioneta blindada con placas de Tamaulipas.

Mantendrán operativos permanentes en los límites estatales

Los antecedentes de enfrentamientos, persecuciones y aseguramientos de armamento explican el reforzamiento de los patrullajes en las rutas de comunicación entre Coahuila y Nuevo León.

Las autoridades han mantenido la vigilancia en carreteras y brechas para prevenir el desplazamiento de grupos armados y evitar nuevas agresiones contra las corporaciones de seguridad.

En agosto de 2026 también se desplegaron recorridos en el municipio de Juárez, Coahuila, luego de reportes sobre vehículos sospechosos y presuntos civiles armados cerca de la presa Don Martín.

Durante las acciones, las autoridades localizaron una camioneta Dodge RAM abandonada y con daños en un neumático; sin embargo, la Fiscalía descartó que hubiera ocurrido un enfrentamiento y no reportó detenidos ni armas aseguradas en ese incidente.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal indicó que los operativos continuarán de manera permanente en los límites con Nuevo León.

Las labores incluyen vigilancia terrestre y aérea, así como recorridos en caminos rurales y accesos estratégicos para detectar movimientos sospechosos y prevenir incursiones delictivas.

Hasta el momento, la información disponible sobre el despliegue más reciente no reporta enfrentamientos, detenciones ni aseguramientos de armas o vehículos.

Los incidentes descritos corresponden a antecedentes registrados en fechas anteriores y permiten contextualizar el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, sin atribuir resultados no confirmados al operativo actual.