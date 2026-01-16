Coahuila refuerza programas sociales para jóvenes

Destacó el reforzamiento del programa alimentario, el cual ha contribuido a que el estado se ubique entre los cinco con menor carencia alimentaria

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, dio a conocer que este año se fortalecerán y pondrán en marcha diversos programas enfocados en reducir carencias y ampliar oportunidades en Coahuila.

Destacó el reforzamiento del programa alimentario, el cual ha contribuido a que el estado se ubique entre los cinco con menor carencia alimentaria a nivel nacional, de acuerdo con datos del INEGI.

Asimismo, se impulsarán becas a través del ICOJUVE, tanto las tradicionales para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, como una nueva “superbeca” que podrá alcanzar hasta 100 mil pesos para jóvenes aceptados en instituciones educativas del extranjero que requieren apoyo para gastos como transporte o manutención.

Además, se anunció un programa de créditos en dos modalidades: microcréditos de entre 10 y 30 mil pesos con tasa de interés del 0% para jóvenes emprendedores, y créditos mayores para empresas ya establecidas, que van de 300 mil hasta 2 millones de pesos con condiciones preferenciales.

En coordinación con el DIF, también se fortalecerán los programas dirigidos a personas con discapacidad, especialmente el esquema de becas, con una inversión superior a los 300 millones de pesos. Martínez y Morales subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para seguir reduciendo la pobreza, cerrar brechas sociales y consolidar a Coahuila como uno de los estados con mejores indicadores de bienestar, mediante el trabajo conjunto con municipios, sociedad civil, sector privado y gobierno federal.