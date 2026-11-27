Coahuila refuerza la seguridad en sus límites con Nuevo León mediante operativos conjuntos, sobrevuelos y despliegues en zonas estratégicas.

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Como parte de una estrategia permanente de seguridad que se ha intensificado en las últimas semanas, las autoridades de Coahuila mantienen reforzada toda la zona limítrofe con Nuevo León mediante operativos conjuntos, sobrevuelos de vigilancia y despliegue territorial en regiones estratégicas como la Región Carbonífera.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó la coordinación con corporaciones e instituciones de Nuevo León, entre ellas Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de ese estado, para ejecutar acciones de contención en los límites territoriales, particularmente en municipios conurbados.

“Estamos reforzando con más intensidad desde hace mes y medio, toda la línea fronteriza con Nuevo León y así vamos a cerrar el año. Reforzando con los municipios conurbados, hemos estado hablando mucho con las instituciones y autoridades de Nuevo León para para hacer estos operativos de cierre de los límites."

En el caso de la Región Carbonífera y Múzquiz, Fernández Montañez subrayó que existe un trabajo intenso de coordinación interinstitucional, con operativos programados para los próximos días y presencia aérea en la zona.

Adelantó que los despliegues mantendrán una concentración especial en la región durante los siguientes 10 días, sumándose a la presencia constante en los 38 municipios de la entidad.

Apuntó que de cara al periodo vacacional y a las celebraciones de fin de año, se instalarán 17 filtros de seguridad en carreteras para resguardar a los paisanos, viajeros y automovilistas que transitan por el estado.

De manera paralela, la vigilancia se enfocará en zonas residenciales y comerciales ante la entrega de aguinaldos y la actividad navideña.

Como parte de los protocolos de atención implementados desde el verano anterior, los viajeros que pasen por los filtros podrán escanear un código QR para sumarse al grupo de asistencia vial Coahuila Seguro en las carreteras, un canal de comunicación diseñado para brindar apoyo y reportes ante cualquier eventualidad durante el trayecto.

“Abrimos un grupo desde el verano pasado, en donde cuando tú pases por el filtro va a estar un código QR, te puedes detener, unirte ahí al grupo ahí mismo. Lo empezamos en verano. Trae arriba de 500 personas más o menos”, dijo Fernández Montañez.