Coahuila refuerza apoyos para deportistas: INEDEC

El director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, destacó que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se fortalecen los apoyos y programas dirigidos a los atletas coahuilenses, con el objetivo de brindarles mejores condiciones de preparación y desarrollo competitivo.

“El gobernador Manolo Jiménez nos ha dado la instrucción de apoyar a nuestros deportistas. Desde nuestros programas de becas, nuestro seguimiento a todos aquellos atletas que están dentro de un ciclo olímpico o que participaron en Juegos Olímpicos. Estamos en mucha comunicación con ellos, dándoles seguimiento, tanto viendo sus necesidades como también poniendo a la orden nuestro equipo multidisciplinario, que son físicos, nutriólogos y psicólogos del deporte, que dan servicio a todos nuestros atletas”, expresó Cepeda Licón.

El titular del INEDEC señaló que actualmente más de 200 atletas en distintas disciplinas reciben becas estatales y acompañamiento técnico especializado. Explicó que este apoyo integral busca no solo el rendimiento deportivo, sino también el bienestar físico y emocional de los jóvenes talentos.

“Queremos que nuestros deportistas se sientan respaldados, que sepan que hay un equipo detrás de ellos que trabaja todos los días para que puedan concentrarse en sus entrenamientos y competencias”, subrayó.

Atletas de distintas regiones del estado coincidieron en que el acompañamiento del Inedec ha sido fundamental para su crecimiento.

“Nos han estado apoyando mucho con la alimentación y el seguimiento médico, además de los viajes y concentraciones. Gracias a eso podemos enfocarnos totalmente en competir”, señaló Daniela Rodríguez, atleta de taekwondo originaria de Torreón.

En la misma línea, Juan Pablo Hernández, entrenador de atletismo, reconoció que el impulso al deporte de alto rendimiento en Coahuila ha ido en aumento.

“El Instituto está más cerca de los entrenadores, hay comunicación constante y eso facilita todo. Tener acceso a nutriólogos, psicólogos y fisioterapeutas marca una gran diferencia en el rendimiento de los chicos”, dijo.

Cepeda Licón añadió que además de los apoyos económicos y de atención médica, se trabaja en la planeación del calendario deportivo 2026, que incluirá más campamentos, clínicas de preparación y participación en eventos nacionales e internacionales.