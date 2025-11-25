Coahuila refuerza acciones sanitarias ante temporada invernal

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, aseguró que este resultado es producto de las campañas de prevención y el control del mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que el estado mantiene una vigilancia constante en materia sanitaria, destacando una reducción del 85 por ciento en los casos de dengue durante el presente año. El titular de la dependencia, Eliud Aguirre, aseguró que este resultado es producto de las campañas de prevención y el control del mosquito transmisor. Aguirre señaló que continúa la aplicación de la vacuna contra la influenza, con un avance de 930 mil dosis suministradas a la población. Además, se mantienen disponibles las vacunas contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer y Moderna, así como la dosis contra neumococo, con el objetivo de reforzar la protección durante la temporada invernal. El secretario también informó que en lo que va del año se han registrado 25 casos de rickettsia en Coahuila, por lo que reiteró que la institución no bajará la guardia y seguirá impulsando medidas preventivas para proteger la salud de la ciudadanía.