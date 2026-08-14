Coahuila refuerza acciones de igualdad e inclusión

Autoridades de Coahuila firmaron un acuerdo para fortalecer políticas de igualdad, inclusión y prevención de la discriminación

Con el objetivo de ampliar las oportunidades para todos los sectores de la población, autoridades de Coahuila establecieron un nuevo acuerdo de colaboración para fortalecer las políticas de igualdad, inclusión y prevención de la discriminación.

El convenio fue firmado por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, mediante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

Buscan construir espacios más incluyentes

El acuerdo contempla la coordinación entre ambas instituciones para desarrollar proyectos, actividades de sensibilización y capacitaciones que contribuyan a generar condiciones de igualdad y un trato digno para la población.

Durante la firma, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, señaló que la dependencia tiene la responsabilidad de atender tanto el desarrollo social como el fortalecimiento de las políticas de inclusión.

El funcionario consideró que este tipo de alianzas permiten avanzar hacia un Coahuila con mayores oportunidades y libre de prácticas discriminatorias.

Destacan avances en desarrollo social

Martínez y Morales también resaltó algunos indicadores en materia de bienestar. Explicó que Coahuila ocupa el primer lugar nacional con menor carencia por acceso a la seguridad social, así como por calidad y espacios de la vivienda.

Asimismo, señaló que el estado se encuentra en el segundo lugar con menor carencia relacionada con el acceso a los servicios básicos de la vivienda y en materia educativa, mientras que ocupa el tercer sitio en menor carencia por acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con el funcionario, estos resultados son producto del trabajo coordinado y de la inversión en áreas consideradas estratégicas para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Impulsan menús en Braille

Uno de los proyectos mencionados como ejemplo de estas acciones es el programa de menús en Braille para establecimientos restauranteros.

La iniciativa no solo contempla la incorporación de esta herramienta de accesibilidad, sino también la capacitación del personal de los negocios para ofrecer una atención adecuada e incluyente a las personas con discapacidad visual.

Actualmente, más de 25 establecimientos se han incorporado al programa, de acuerdo con lo informado durante el encuentro.

Instalaciones del Consejo servirán para capacitaciones

Como parte del convenio, las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología podrán utilizarse para llevar a cabo actividades de capacitación y sensibilización relacionadas con la inclusión.

Martínez y Morales reconoció la disposición del director del organismo, Mario Valdés, así como de María de Lourdes Romero, titular de la Coordinación de Vinculación y Difusión, para sumarse a las acciones de la Secretaría.

En la firma también participaron Javier Omar Aldrete, director general de Asuntos Jurídicos; Luis Alberto Durán, subsecretario de Inclusión; y Patricia Yeverino, directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.