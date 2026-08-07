Coahuila refuerza acciones contra enfermedades gastrointestinales

La Secretaría de Salud de Coahuila implementa campañas, atención médica y entrega de insumos para reducir enfermedades gastrointestinales

La Secretaría de Salud de Coahuila fortaleció las acciones preventivas para reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales mediante campañas permanentes de información, atención médica y distribución de insumos en todo el estado, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, al señalar que este tipo de padecimientos puede prevenirse con hábitos básicos que contribuyen a proteger la salud de las familias.

La dependencia informó que mantiene disponibles consultas médicas generales, sobres de Vida Suero Oral y medicamentos como albendazol, además de brindar atención a través de los Centros de Salud, brigadas comunitarias y las ocho Jurisdicciones Sanitarias del estado.

Estas acciones buscan acercar los servicios médicos a la población y facilitar el acceso a tratamientos preventivos y de atención oportuna.

Recomendaciones para prevenir enfermedades

Entre las principales medidas emitidas por la Secretaría de Salud destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón, mantener las uñas limpias y cortas, consumir únicamente agua potable, lavar y cocinar adecuadamente los alimentos, así como desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas.

También se recomienda evitar la compra de alimentos en la vía pública cuando no exista certeza sobre sus condiciones de higiene y abstenerse de automedicarse en caso de presentar síntomas de enfermedad gastrointestinal.

Eliud Aguirre Vázquez recordó la importancia de realizar la desparasitación preventiva de todos los integrantes de la familia cada seis meses, a partir de los dos años de edad, además de seguir las indicaciones médicas posteriores al tratamiento, evitando el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos irritantes durante el periodo recomendado.

El funcionario informó que, como resultado de los casos detectados en Estados Unidos de diarrea explosiva, en Coahuila se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente a través de las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad.

El titular de la Secretaría de Salud reconoció el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer una estrategia integral de prevención y promoción de la salud, con el objetivo de acercar servicios médicos a todas las regiones del estado y priorizar acciones que eviten la aparición de enfermedades.

Finalmente, reiteró que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud, por lo que invitó a la población a acudir al Centro de Salud o al Hospital General más cercano para recibir orientación médica y aprovechar los servicios gratuitos que ofrece la dependencia.