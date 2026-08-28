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Coahuila reforzará seguridad sin bajar la guardia

Por: Christyan Estrada

27 Agosto 2026, 22:10

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El gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que los buenos indicadores no significan relajar operativos ni vigilancia.

Coahuila reforzará seguridad sin bajar la guardia
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Coahuila mantendrá de manera permanente su estrategia de blindaje, coordinación con fuerzas federales y reforzamiento de la seguridad, sin relajar operativos pese a los indicadores favorables que registra actualmente la entidad, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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El mandatario explicó que mantiene reuniones y comunicación frecuente con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para revisar temas relacionados con seguridad tanto de Coahuila como del país.

“Son reuniones que tenemos de manera frecuente, ya sea presencial o rebotando muchos temas relacionados con la seguridad. Siempre ha habido un gran trabajo en equipo y una gran coordinación”, señaló.

Jiménez Salinas sostuvo que la relación con el funcionario federal permite intercambiar estrategias y fortalecer acciones conjuntas.

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El gobernador consideró que actualmente existe una mayor coincidencia entre el modelo aplicado en Coahuila y la estrategia nacional.

“El modelo que implementa la Federación tiene muchas cosas similares. Estamos muy en sintonía y muy agradecidos de todo el apoyo por parte de él y de la presidenta en el tema de seguridad”, expresó.

Jiménez Salinas contrastó esta estrategia con la política federal aplicada durante el sexenio anterior, de “abrazos, no balazos”, y aseguró que actualmente existe una mayor coordinación operativa entre el Estado y la Federación. 

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El gobernador insistió en que mantener buenos resultados no significa que Coahuila pueda reducir la presencia policial o disminuir los operativos.

“Hay que seguir reforzando, seguir blindando. Aquí nunca hay que bajar la guardia ni echar campanas al vuelo. En seguridad es el día a día, no aflojarle”, señaló.

Añadió que el trabajo conjunto con autoridades federales seguirá siendo uno de los componentes principales de la estrategia estatal, particularmente en acciones de inteligencia, prevención y reacción.

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