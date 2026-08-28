Coahuila reforzará seguridad sin bajar la guardia

El gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que los buenos indicadores no significan relajar operativos ni vigilancia.

Coahuila mantendrá de manera permanente su estrategia de blindaje, coordinación con fuerzas federales y reforzamiento de la seguridad, sin relajar operativos pese a los indicadores favorables que registra actualmente la entidad, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que mantiene reuniones y comunicación frecuente con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para revisar temas relacionados con seguridad tanto de Coahuila como del país.

“Son reuniones que tenemos de manera frecuente, ya sea presencial o rebotando muchos temas relacionados con la seguridad. Siempre ha habido un gran trabajo en equipo y una gran coordinación”, señaló.

Jiménez Salinas sostuvo que la relación con el funcionario federal permite intercambiar estrategias y fortalecer acciones conjuntas.

El gobernador consideró que actualmente existe una mayor coincidencia entre el modelo aplicado en Coahuila y la estrategia nacional.

“El modelo que implementa la Federación tiene muchas cosas similares. Estamos muy en sintonía y muy agradecidos de todo el apoyo por parte de él y de la presidenta en el tema de seguridad”, expresó.

Jiménez Salinas contrastó esta estrategia con la política federal aplicada durante el sexenio anterior, de “abrazos, no balazos”, y aseguró que actualmente existe una mayor coordinación operativa entre el Estado y la Federación.

El gobernador insistió en que mantener buenos resultados no significa que Coahuila pueda reducir la presencia policial o disminuir los operativos.

“Hay que seguir reforzando, seguir blindando. Aquí nunca hay que bajar la guardia ni echar campanas al vuelo. En seguridad es el día a día, no aflojarle”, señaló.

Añadió que el trabajo conjunto con autoridades federales seguirá siendo uno de los componentes principales de la estrategia estatal, particularmente en acciones de inteligencia, prevención y reacción.