Coahuila reforzará blindaje en su frontera con Zacatecas

La Secretaría de Seguridad Pública mantiene supervisiones permanentes en cuarteles y bases operativas para verificar el estado del personal

La estrategia de blindaje en la frontera entre Coahuila y Zacatecas será reforzada con la construcción de un nuevo arco de seguridad y una base de la Policía de Acción y Reacción (PAR), proyecto que se desarrolla durante este año como parte del fortalecimiento de la vigilancia en la zona sur del estado.

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, informó que la infraestructura ya forma parte de la estrategia estatal de seguridad y estimó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas la entregará una vez concluida, previsiblemente el próximo año.

Fortalecerán la vigilancia en la zona sur

El funcionario explicó que el nuevo complejo se sumará a la red de infraestructura instalada en la región, integrada por la base táctica de la Policía Municipal de Saltillo en La Ventura, el filtro de seguridad de Carneros, la base de la Policía de Acción y Reacción en Derramadero, el cuartel de Huachichil y el nuevo cuartel militar que se construye sobre la carretera federal 54, antes de Tanque Escondido.

Gutiérrez Rodríguez señaló que el objetivo es mantener blindados los accesos al estado y garantizar una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Coahuila mantiene saldo blanco durante vacaciones

En cuanto al operativo vacacional, informó que hasta el momento Coahuila mantiene saldo blanco, pese al incremento en la movilidad por carreteras derivado del periodo de descanso escolar y del mayor flujo hacia los pueblos mágicos y destinos turísticos.

Añadió que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene supervisiones permanentes en cuarteles y bases operativas para verificar el estado del personal, patrullas, armamento, instalaciones y condiciones laborales de los elementos.