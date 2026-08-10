Coahuila reforesta ejido Chapula con mil árboles

Más de 250 voluntarios participaron en la plantación de mil árboles en el ejido Chapula, Saltillo, durante la Jornada Nacional de Reforestación 2026

Coahuila se sumó este domingo a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de mil árboles en 2.5 hectáreas del ejido Chapula, en Saltillo, como parte de la iniciativa convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para realizar acciones simultáneas de recuperación ambiental en las 32 entidades del país.

En la actividad participaron más de 250 voluntarios, entre brigadistas, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, servidores públicos, organizaciones civiles y representantes de dependencias federales, estatales y municipales.

La secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Susana Estens de la Garza, informó que la zona intervenida forma parte de un proyecto de restauración que la Comisión Nacional Forestal ha impulsado desde años anteriores y explicó que la plantación realizada este domingo se integra a los trabajos permanentes de recuperación de áreas naturales en el estado.

Recordó que apenas el pasado 4 de julio, mediante el programa Verde Verde, se distribuyeron y plantaron más de 100 mil árboles y plantas en los 38 municipios de Coahuila, por lo que consideró que la jornada nacional complementa las acciones locales que se desarrollan durante el año.

Reforestación busca recuperar áreas naturales en Coahuila

Estens de la Garza señaló que la recuperación de la cobertura vegetal permite mitigar los efectos del cambio climático y restaurar áreas afectadas por incendios forestales, además de contribuir a la captura de dióxido de carbono, regulación de la temperatura, conservación del suelo y protección de la biodiversidad.

La funcionaria destacó además la importancia de conservar las zonas serranas de Saltillo por su función en la captación y recarga de agua.

Explicó que la Sierra de Zapalinamé y las áreas que la rodean constituyen una zona fundamental para la captación del recurso hídrico que abastece al valle de Saltillo, por lo que mantener su vegetación representa también una estrategia para proteger las fuentes naturales de agua.

Jornada Nacional de Reforestación contempla seis millones de árboles

A nombre del Gobierno Federal, Abraham Carro Toledo, director del Instituto Mexicano de la Juventud, informó que la meta de la Jornada Nacional de Reforestación es alcanzar la plantación de al menos seis millones de árboles en todo México, mediante acciones desarrolladas simultáneamente en las 32 entidades.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, señaló que la recuperación de bosques y áreas verdes requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, particularmente para proteger cuencas y reducir los impactos ambientales.

En la jornada participaron también representantes de la Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y autoridades municipales de Saltillo, además de organizaciones civiles y brigadistas.

Autoridades darán seguimiento a los árboles plantados

Las autoridades señalaron que el objetivo no se limita a plantar los ejemplares, sino a mantener trabajos de seguimiento que permitan su supervivencia y la recuperación gradual de la superficie intervenida.