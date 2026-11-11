Coahuila reduce más de 90% el flujo migratorio

El secretario de Gobierno informó que los rescates de migrantes disminuyeron a 100 diarios o menos, frente a jornadas en las que llegaron a superar los 13,000

El flujo migratorio irregular en Coahuila se ha reducido más de 90 por ciento durante la actual administración estatal, con registros de 100 rescates diarios o menos, frente a jornadas en las que llegaron a contabilizarse más de 13 mil, informó el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, quien confirmó que las autoridades preparan medidas de coordinación ante el anuncio de nuevas caravanas que buscan llegar a Estados Unidos.

El funcionario señaló que este jueves se realizará una reunión del grupo de coordinación migratoria en Piedras Negras, donde se revisarán los mecanismos de vigilancia y control ante el anuncio de una caravana de aproximadamente tres mil personas, aunque aclaró que el encuentro ya estaba programado con anterioridad.

Pimentel González explicó que uno de los principales objetivos es evitar una nueva concentración masiva de migrantes que pueda afectar las operaciones comerciales entre México y Estados Unidos, como ocurrió en diciembre de 2023, cuando la situación migratoria provocó restricciones en el cruce fronterizo de Piedras Negras.

El secretario advirtió que un incremento descontrolado del flujo migratorio también representa riesgos sociales y de seguridad, particularmente por la presencia de organizaciones delictivas que cobran por trasladar personas, las explotan y vulneran sus derechos humanos.

Respecto a los cambios políticos en Estados Unidos, descartó que exista información oficial que permita anticipar una flexibilización de las políticas migratorias como consecuencia de los resultados electorales recientes, aunque reconoció que existen diferencias entre las posturas de demócratas y republicanos.

También consideró necesario que el Instituto Nacional de Migración mantenga mecanismos de control en la frontera sur del país para evitar que se repitan las concentraciones extraordinarias de personas que anteriormente llegaron hasta Coahuila.

Preparan ingreso de paisanos durante diciembre

La reunión de coordinación también abordará el retorno de mexicanos residentes en Estados Unidos durante las fiestas decembrinas, cuyo flujo comienza a incrementarse generalmente a partir del 15 de diciembre.

Pimentel González informó que se buscará agilizar el tránsito por las carreteras y cruces fronterizos mediante la coordinación con el Ejército Mexicano, el Instituto Nacional de Migración, Aduanas y corporaciones de seguridad estatales y municipales.

Entre las medidas previstas se encuentra solicitar la apertura de más casetas de cobro para reducir las filas de vehículos, además de mejorar la circulación en los puntos donde se tramitan permisos de ingreso al país.

El secretario destacó que una de las prioridades será garantizar que los paisanos puedan transitar por Coahuila sin ser víctimas de extorsiones, abusos o actos de violencia durante su regreso a México.