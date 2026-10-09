Coahuila reconocerá a ciudadanos destacados con nueve preseas

La recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el 23 de octubre, por lo que todavía existe oportunidad para presentar candidaturas

El Congreso de Coahuila abrió la convocatoria para reconocer a ciudadanos destacados de las distintas regiones del estado, mediante la entrega de preseas y condecoraciones en nueve categorías, informó la presidenta de la Junta de Gobierno, diputada Luz Elena Morales Núñez.

La convocatoria busca distinguir a personas cuya trayectoria, méritos o aportaciones hayan generado un impacto positivo en su comunidad, particularmente en áreas como compromiso social, actividades artísticas y culturales, protección del medio ambiente, promoción de los derechos de las mujeres y derechos humanos, desarrollo empresarial, deporte, educación, ciencia, innovación y salud.

Las propuestas pueden ser realizadas por la propia persona interesada o por terceros, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, universidades, asociaciones, instituciones, medios de comunicación y la sociedad en general.

Los expedientes deberán incluir documentación que permita acreditar los méritos de la persona postulada, como trayectoria, reconocimientos, publicaciones, fotografías, videos o testimonios.

La recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el 23 de octubre, por lo que todavía existe oportunidad para presentar candidaturas. Posteriormente, las comisiones correspondientes analizarán los expedientes y el Pleno del Congreso determinará a quienes recibirán las condecoraciones.

Con esta convocatoria, el Congreso busca reconocer públicamente a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo de Coahuila y al bienestar de sus comunidades, destacando trayectorias que en ocasiones permanecen fuera del ámbito público, pero representan aportaciones relevantes para el estado.