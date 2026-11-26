El estado entregó el Premio “Yo por la Inclusión” y reconoció a participantes de un concurso de dibujo que reunió mil 324 trabajos.

El Gobierno de Coahuila entregó el Premio Estatal “Yo por la Inclusión” y reconoció a participantes del Séptimo Concurso Estatal de Dibujo, iniciativas que buscan visibilizar proyectos y expresiones que fomentan el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades.

Durante la ceremonia, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacó que construir una sociedad más justa requiere garantizar que todas las personas tengan oportunidades reales para ejercer sus derechos.

El funcionario señaló que la inclusión no debe limitarse a abrir espacios, sino asegurar que todas las personas puedan acceder a ellos y participar plenamente. También llamó a mantener el trabajo coordinado entre autoridades, organizaciones civiles, empresas, escuelas y familias.

Reconocen a 68 participantes del premio estatal

En la segunda edición del Premio Estatal “Yo por la Inclusión” participaron 68 organizaciones de la sociedad civil, empresas, colectivos y personas físicas que trabajan para eliminar barreras y mejorar las condiciones de vida de distintos sectores de la población.

En esta convocatoria se entregaron cinco reconocimientos: un primer lugar y cuatro menciones honoríficas. Martínez y Morales destacó que el propósito de estos premios va más allá del incentivo económico, pues permite reconocer las historias de esfuerzo, solidaridad y compromiso de quienes trabajan por una sociedad más incluyente.

Concurso de dibujo reunió mil 324 trabajos

Por otra parte, el Séptimo Concurso Estatal de Dibujo registró mil 324 participaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, distribuidas en tres categorías: infancias, adolescencias y juventudes.

Durante la ceremonia se entregaron nueve premios y dos menciones honoríficas. El secretario reconoció la creatividad y sensibilidad de las obras, cuyos mensajes invitan a reflexionar sobre la empatía y la importancia de ponerse en el lugar de otras personas.

También destacó la participación de las familias, docentes y comunidades que acompañaron a quienes formaron parte de esta iniciativa.

Exhibirán dibujos en museos y espacios culturales

Como parte de la estrategia de sensibilización, los dibujos participantes y reconocidos formarán parte de exposiciones itinerantes en distintos museos y espacios culturales de Coahuila.

La iniciativa dará continuidad a la experiencia del año anterior, cuando las obras fueron exhibidas en recintos como el Museo del Normalismo, el Museo de Coahuila y Texas y la Casa del Cerro, entre otros espacios del estado.

Con estas exposiciones se busca llevar los mensajes de inclusión a más comunidades y generar oportunidades para que la población conozca y valore las expresiones artísticas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En total, durante ambas convocatorias se entregaron más de 300 mil pesos en premios. Martínez y Morales subrayó que estos reconocimientos permiten visibilizar a personas, colectivos y jóvenes que contribuyen a construir una sociedad libre de prejuicios y discriminación.

El funcionario agregó que la inclusión debe convertirse en una práctica cotidiana en los hogares, las escuelas, las empresas y los distintos espacios de convivencia, en lugar de limitarse a programas o acciones institucionales.

Finalmente, destacó que las obras de infraestructura educativa, agua, drenaje y electrificación impulsadas por la administración estatal también contribuyen a reducir desigualdades y ampliar las oportunidades para la población.