Coahuila reconoce a la Guardia Nacional y destaca inversión

Esta infraestructura busca fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La coordinación entre la Guardia Nacional y las corporaciones estatales fue reconocida este martes durante la ceremonia por el séptimo aniversario de esa institución, donde además se destacó que en los últimos años Coahuila ha destinado más de 600 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de seguridad en la entidad.

Durante el acto conmemorativo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó un reconocimiento a la Guardia Nacional por su participación en las labores de seguridad pública y afirmó que el trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General del Estado y las policías locales ha permitido mantener operativos coordinados en las distintas regiones del estado.

El mandatario señaló que parte de esa estrategia ha sido la construcción de 18 cuarteles para la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Estatal, con el objetivo de ampliar la presencia operativa de las corporaciones en municipios considerados estratégicos.

Indicó que esta infraestructura busca fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender los distintos retos en materia de seguridad.

Durante la ceremonia también afirmó que Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores indicadores de seguridad y que ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras continúan figurando entre las mejor evaluadas del país en percepción de seguridad.

Por su parte, el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general brigadier de Estado Mayor Francisco Acuña Díaz, destacó que la corporación cumple siete años de operación como una institución permanente y profesional, además de agradecer el respaldo y la coordinación que mantiene con las autoridades de Coahuila.

Al evento asistieron mandos militares, autoridades estatales, representantes de los poderes públicos, alcaldes y empresarios, quienes participaron en la conmemoración del séptimo aniversario de la Guardia Nacional.