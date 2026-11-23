El gobernador, Manolo Jiménez, adelantó que los detalles de estas inversiones se darán a conocer conforme avancen los procesos de planeación y definición

El Gobierno de Coahuila prepara una nueva cartera de proyectos de infraestructura de gran magnitud que se desarrollarán bajo el esquema de inversión mixta del programa “En Equipo le Entramos”, una vez que concluya la mayor parte de las obras previstas para el actual sexenio, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal señaló que cerca del 90 por ciento de las grandes obras contempladas para su administración están próximas a concluir, por lo que la siguiente etapa estará enfocada en proyectos de mayor alcance, cuya ejecución combinará recursos públicos y privados.

Adelantó que los detalles de estas inversiones se darán a conocer conforme avancen los procesos de planeación y definición.

Por otra parte, Jiménez Salinas anunció que para 2027 se contempla impulsar un programa estatal de rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre las comunidades ejidales y facilitar el traslado de sus habitantes en las distintas regiones de Coahuila.