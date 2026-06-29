Coahuila prevé segundo semestre sólido para industria automotriz

El Clúster Automotriz de Coahuila prevé estabilidad, más producción y posibles nuevas inversiones durante el segundo semestre del año

El Clúster Automotriz de Coahuila proyecta un segundo semestre estable para la industria, con buenos niveles de producción, crecimiento sostenido en las ventas y la posibilidad de atraer nuevos proyectos de inversión, informó su presidenta, Lourdes Cobos.

La dirigente explicó que, pese a la incertidumbre que aún persiste en el mercado internacional, las empresas del sector han comenzado a recibir solicitudes de cotización para nuevos proyectos, lo que refleja confianza en el desempeño de la industria instalada en la entidad.

“El segundo semestre se ve bastante sólido en ventas, en volumen de producción; hemos recibido de varios clientes requerimientos de cotización de nuevos proyectos. Entonces eso habla de que lo que vaya a salir de resolución va a ser algo que nos beneficie o positivo para nosotros”, señaló.

Cobos indicó que el comportamiento de la industria se mantiene dentro de lo previsto desde el inicio del año y descartó una caída en los volúmenes de producción, como se llegó a anticipar durante el primer trimestre.

“Se ve muy alineado a lo que esperábamos desde que hicimos el presupuesto. No se ve que vayan a caer los volúmenes como pensábamos al principio; se ve que se está recuperando y eso es muy bueno”, afirmó.

Precisó que el nivel de ventas del sector registra actualmente una variación cercana al uno o dos por ciento, lo que calificó como un comportamiento estable y positivo para la industria automotriz de Coahuila.

La presidenta del Clúster consideró que este escenario abre la posibilidad de captar nuevos negocios para la región y, con ello, incrementar la demanda de mano de obra conforme se concreten nuevos proyectos de manufactura.

Respecto a los paros de producción, aclaró que las suspensiones previstas durante julio corresponden únicamente a los periodos habituales por la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos y a los cambios de modelo que realizan anualmente las armadoras.

“No puede hablarse de paros técnicos. Son los paros normales; el 4 de julio siempre hay suspensión para quienes surtimos a Estados Unidos y también están los cambios de modelo que cada armadora programa entre mayo y agosto”, explicó.

Finalmente, informó que el Clúster Automotriz de Coahuila agrupa actualmente alrededor de 60 empresas y trabaja en una estrategia para incorporar un mayor número de proveedores de segundo y tercer nivel, con el objetivo de fortalecer la cadena de suministro instalada en el estado.