Coahuila prevé días de lluvias intensas y riesgo de inundaciones

La Subsecretaría de Protección Civil informó que mantendrá el monitoreo permanente pidió a la población reportar cualquier emergencia al 911

Coahuila enfrentará cuatro días de lluvias fuertes a muy fuertes con riesgo de inundaciones repentinas, desbordamiento de arroyos y afectaciones en carreteras, principalmente en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

Pronostican lluvias intensas y tormentas para los próximos cuatro días

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre este lunes y el jueves se esperan acumulados de 50 a 75 milímetros de lluvia, además de tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, condiciones que podrían generar escurrimientos rápidos e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Los municipios con mayor probabilidad de afectaciones durante las próximas 24 horas son Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Zaragoza, Morelos, Nava, Allende, Villa Unión y Guerrero.

La vigilancia también se mantiene en Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso, Juárez, Ocampo, Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada, así como en las zonas serranas de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, donde podrían presentarse lluvias intensas con escurrimientos rápidos.

Advierten riesgo de inundaciones y afectaciones viales

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones repentinas, encharcamientos severos, desbordamiento de cauces naturales y afectaciones en vados, pasos bajos y caminos rurales, además de reducir la visibilidad en distintos tramos carreteros.

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó no cruzar calles inundadas, arroyos o ríos, conducir con precaución durante las lluvias y mantenerse atento únicamente a la información emitida por las autoridades.

La Subsecretaría de Protección Civil informó que mantendrá el monitoreo permanente de la evolución del pronóstico y pidió a la población reportar cualquier emergencia al 911.