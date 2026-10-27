Coahuila prepara más de 50 albergues para temporada invernal

Sin embargo, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante la posibilidad de que las temperaturas desciendan en las próximas semanas

Coahuila se encuentra preparado para enfrentar la temporada invernal, en la que se pronostica la llegada de más de 50 frentes fríos, con una red de albergues habilitados para brindar refugio a las personas que lo requieran, informó el subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán.

El funcionario señaló que, aunque inicialmente se había pronosticado una temporada con condiciones más secas, durante el periodo de septiembre a octubre se han registrado menos frentes fríos de los que se tenían contemplados hasta el momento.

Sin embargo, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante la posibilidad de que las temperaturas desciendan en las próximas semanas.

Albergues podrán recibir a más de 10 mil personas

Indicó que en todo el estado se tienen preparados más de 50 albergues, con capacidad para atender a poco más de 10 mil personas que pudieran necesitar resguardo ante las bajas temperaturas. Estos espacios fueron equipados para ofrecer atención y condiciones adecuadas a quienes acudan durante las jornadas de frío.

Durán destacó que el equipamiento de los refugios se realizó con el respaldo y las aportaciones del Gobierno del Estado, como parte de las acciones preventivas para proteger a la población más vulnerable, particularmente a personas en situación de calle, familias de escasos recursos y quienes habitan en zonas donde el frío suele afectar con mayor intensidad.