Coahuila prepara 20,000 cabezas de ganado para exportar a EUA

La Unión Ganadera Regional de Coahuila prevé que la exportación de ganado hacia Estados Unidos pueda reanudarse a finales de noviembre

Los ganaderos de Coahuila se preparan para exportar entre 15 mil y 20 mil cabezas de ganado antes de que concluya 2026, ante la expectativa de que Estados Unidos autorice la reapertura de la frontera para la comercialización de becerros mexicanos entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, informó que el sector permanece a la espera de una resolución oficial de las autoridades estadounidenses, después de las restricciones impuestas al comercio de ganado por la emergencia sanitaria relacionada con el gusano barrenador.

“Nosotros esperamos que para finales de noviembre, principios de diciembre nos den esa oportunidad a Coahuila”, declaró el dirigente ganadero, quien aclaró que todavía no existe una fecha confirmada para reanudar las operaciones.

Amezcua Villarreal explicó que la reapertura podría realizarse de manera escalonada, como se ha planteado para otros estados del norte del país, comenzando con volúmenes limitados de ganado que aumentarían conforme se autoricen mayores operaciones.

Señaló que la estación cuarentenaria de Ciudad Acuña cuenta con capacidad instalada para movilizar hasta mil 500 cabezas diarias, infraestructura que permitiría incrementar las exportaciones una vez que se autorice el cruce fronterizo.

“Esperemos llegar a ese 100 por ciento tan pronto se nos anuncie esa reapertura”, expresó.

Preparan identificación electrónica para el ganado

Como parte de los preparativos, la Unión Ganadera Regional de Coahuila trabaja en la incorporación de aretes electrónicos para la identificación y trazabilidad de los animales destinados a comercialización.

El dirigente estimó que los primeros lotes de estos dispositivos podrían llegar al estado durante la próxima semana o, a más tardar, dentro de 15 días.

Reconoció que la nueva tecnología representará un costo adicional para los productores, por lo que mantienen conversaciones con el Gobierno de Coahuila para buscar apoyos que permitan facilitar la transición.

Amezcua Villarreal explicó que el sector pretende mantener su competitividad frente a otras entidades ganaderas que ya comenzaron a utilizar este sistema de identificación.

Proyectan inversión de 180 millones de pesos en rastro de Monclova

El presidente de la Unión Ganadera también informó que se contempla una inversión aproximada de 180 millones de pesos para adecuar el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de Monclova, como parte de un proyecto ganadero impulsado por los gobiernos federal y estatal.

Explicó que la modernización de estas instalaciones permitiría diversificar la comercialización de productos pecuarios, al ofrecer la posibilidad de exportar carne procesada y no depender exclusivamente de la venta de ganado en pie hacia Estados Unidos.

El inicio de los trabajos se proyecta para finales de este año, mientras que la remodelación podría concluir en un plazo aproximado de 12 meses.

Lluvias favorecen expectativas de producción para 2027

Amezcua Villarreal señaló que las precipitaciones registradas entre abril y junio mejoraron las condiciones del campo coahuilense, después de más de cinco años de sequía que afectaron la actividad ganadera en distintas regiones.

Consideró que la recuperación de los agostaderos podría favorecer una mayor producción de becerros durante 2027, especialmente si se logra restablecer el mercado estadounidense.

El dirigente recordó que, en un año promedio, Coahuila exportaba alrededor de 60 mil cabezas de ganado, por lo que la reapertura de la frontera representa una de las principales expectativas económicas del sector para el cierre de 2026.