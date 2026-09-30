Coahuila pide tipificar el “halconeo” en estados vecinos

Recordó que la legislación actual de Coahuila contempla penas hasta de 8 años a quienes trabajen como “halcones”, vigilando movimientos de fuerzas de seguridad

El Congreso de Coahuila hizo un llamado a que los poderes legislativos de estados vecinos homologuen sus códigos penales y tipifiquen delitos como la facilitación delictiva o “halconeo”, el cual ya está contemplado en el Código Penal de esta entidad.

“Una problemática que ha sido consistente y que ya lo hemos comentado en otros estados es que nuestras fronteras con los estados de Nuevo León y con Durango no contemplan sus legislaciones el delito del ‘halconeo’”, dijo al presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez.

“Es importante el poder estar homologando los códigos penales de ambos estados para que puedan contemplar este delito y que las autoridades puedan tener justamente mayores elementos y herramientas ante estos hechos que sin duda pues ponen en riesgo a las corporaciones de seguridad cuando están en ejercicio de sus funciones”.

Coahuila contempla penas de hasta ocho años

Recordó que la legislación actual de Coahuila contempla penas hasta de 8 años a quienes trabajen como “halcones”, vigilando movimientos de fuerzas de seguridad y el Ejército y reportándolos a las células del crimen organizado.

Morales Núñez dijo que el Estado mantiene un modelo de seguridad que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, y que ello le ha valido a Coahuila tener el primer lugar en percepción de seguridad, donde 7 de cada 10 ciudadanos afirman sentirse seguros, mientras que la media nacional es de 3 de cada 10.

Advierten vigilancia mediante brechas y drones

Destacó la importancia de legislar en temas penales, ya que las organizaciones criminales tienen presencia en brechas y además hacen uso de drones para vigilar zonas colindantes entre Coahuila y Nuevo León.