Coahuila orientará a artistas a convocatorias de artes escénicas

La Secretaría de Cultura de Coahuila realizará un encuentro para orientar a creadores y agrupaciones sobre el programa estatal 2026-2027

La Secretaría de Cultura de Coahuila realizará este sábado 26 de septiembre un Encuentro de Orientación para creadoras, creadores, compañías y agrupaciones que busquen participar en las convocatorias del Programa Estatal de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027.

La actividad se desarrollará de 12:00 a 13:00 horas en el Teatro de Cámara Ozcar Castañeda de la Casa de la Cultura de Saltillo. También estará disponible mediante Zoom para quienes opten por participar de manera virtual.

Brindarán asesoría sobre los procesos de participación

El encuentro tiene como propósito explicar las convocatorias vigentes, resolver dudas y ofrecer acompañamiento a quienes preparen sus propuestas. Para obtener la liga de Zoom, las personas interesadas deberán solicitar su registro a través del correo coahuila.artesescenicas@gmail.com.

La Secretaría de Cultura señaló que este tipo de actividades busca facilitar el acceso de la comunidad artística a los programas institucionales y proporcionar herramientas para presentar los proyectos con mayor claridad.

Estas son las cuatro convocatorias disponibles

El programa contempla cuatro convocatorias dirigidas a distintos sectores de las artes escénicas:

Coproducciones Escénicas 2026-2027.

Uso de la Sala Principal del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Temporadas en Teatro de Cámara y Sala Experimental del Teatro Fernando Soler.

Reconocimiento al Creador Emérito Escénico y Agrupaciones con Trayectoria.

Buscan facilitar el acceso de los artistas

La secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la importancia de acompañar a las y los creadores durante las distintas etapas de participación.

La funcionaria señaló que los espacios de orientación permitirán atender inquietudes, explicar los procedimientos y apoyar a la comunidad artística en la integración de sus proyectos.

“Queremos que las convocatorias sean realmente accesibles para nuestra comunidad artística. Por eso estamos generando estos espacios de orientación, para escuchar sus dudas, explicar los procesos y acompañarlos en la presentación de sus proyectos. Se trata de que las oportunidades lleguen a quienes están creando y haciendo cultura en Coahuila”, señaló.

Rodarte Rangel también reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las políticas culturales de Coahuila y a las acciones enfocadas en ampliar las oportunidades para artistas de la entidad.

El Programa Estatal de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027 se desarrolla en coordinación con el Patronato Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO) y contempla una inversión de 2.1 millones de pesos.

La iniciativa tiene entre sus objetivos impulsar la creación, producción, circulación y profesionalización de las artes escénicas en Coahuila.

¿Dónde consultar las bases?

La Secretaría de Cultura invitó a las personas interesadas a aprovechar el encuentro para conocer las bases, plantear dudas y recibir orientación antes de presentar sus propuestas.

Las cuatro convocatorias, junto con sus requisitos y bases de participación, pueden consultarse en www.coahuilacultura.gob.mx/convocatorias.

Con este encuentro, la dependencia busca acercar los programas institucionales a la comunidad artística y facilitar la participación de quienes desarrollan proyectos escénicos en el estado.