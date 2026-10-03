Coahuila necesita estrategia para actuar ante ataques en escuelas

Coahuila debe crear una estrategia para actuar ante ataques en escuelas y reducir riesgos mientras llegan las corporaciones de seguridad.

Coahuila debe crear una estrategia específica de actuación ante ataques o situaciones de violencia grave dentro de las escuelas, que permita a estudiantes, docentes y personal administrativo saber cómo reaccionar ante casos como el ocurrido en Torreón, consideró el especialista en seguridad Víctor Sánchez Valdés.

Tras la agresión registrada en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, Sánchez Valdés señaló que la prioridad debe ser establecer procedimientos claros que permitan reducir riesgos y proteger a la comunidad escolar mientras llegan las corporaciones de seguridad.

La estrategia, explicó, tendría que definir acciones básicas como cerrar los salones, bloquear accesos, resguardar a los estudiantes y establecer mecanismos inmediatos para solicitar apoyo de las autoridades.

“Si de grupos de estudiantes cuatro reaccionan y hacen reaccionar a los demás, tenemos esa ventaja. Cerrar las puertas, aislarse e impedir la entrada de los agresores puede salvar vidas”, señaló.

El especialista consideró que alumnos, profesores y trabajadores de las escuelas deben recibir capacitación para conocer estos procedimientos, de manera similar a la preparación que actualmente existe para responder ante incendios, sismos u otras emergencias.

Dentro de esta estrategia también propuso establecer desde el inicio de cada ciclo escolar mecanismos que permitan realizar operativos de revisión de mochilas cuando exista una amenaza concreta. Para ello, planteó solicitar previamente la autorización de madres y padres de familia.

Sánchez Valdés aclaró que no se trataría de revisar indiscriminadamente las pertenencias de los estudiantes, sino de contar con un procedimiento previamente autorizado para actuar cuando exista un indicio de riesgo, como una amenaza, la publicación de imágenes con armas o el reporte de que algún alumno introdujo un objeto peligroso al plantel.

Respecto a la instalación de cámaras, botones de pánico y arcos detectores de metales, consideró que son herramientas que pueden fortalecer la seguridad, aunque reconoció que las diferencias presupuestales y de infraestructura dificultarían su aplicación inmediata en todas las escuelas de Coahuila.

Por ello, sostuvo que primero deben establecerse medidas que puedan implementarse en la mayoría de los planteles y posteriormente determinar cuáles requieren equipamiento adicional de acuerdo con sus condiciones y factores de riesgo.

Como contexto de la problemática, Sánchez Valdés señaló que su investigación documentó 30 incidentes con armas en escuelas de México durante 2025, mientras que una revisión preliminar identifica al menos 28 durante 2026. Precisó que esta última cifra aún se encuentra en proceso de revisión.

El especialista advirtió que los hechos ocurridos en Torreón muestran la necesidad de pasar de la reacción a la prevención y establecer en Coahuila una estrategia que indique con claridad qué deben hacer estudiantes, maestros, directivos y autoridades durante los primeros minutos de una agresión dentro de una escuela.