El titular de la FGE detalló que el despliegue contó con aproximadamente 150 unidades vehiculares y la integración de 15 equipos operativos

Las fuerzas de seguridad seguirán implementando el llamado Operativo Escorpión, que ya ha tenido resultados positivos en Saltillo y recientemente en Ciudad Acuña, afirmó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Despliegan cerca de 400 elementos en Ciudad Acuña

El operativo desplegado en Ciudad Acuña movilizó el fin de semana, dijo el Fiscal, movilizó a cerca de 400 elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellos personal de la Secretaría de Marina, como parte de una estrategia de intervención simultánea en distintos puntos de la ciudad para combatir actividades delictivas y reforzar la seguridad en las colonias.

El titular de la FGE detalló que el despliegue contó con aproximadamente 150 unidades vehiculares y la integración de 15 equipos operativos que realizaron acciones coordinadas en diferentes sectores del municipio.

“La Marina mandó a Acuña nueve vehículos tripulados, nada más la Marina. Son arriba prácticamente 70 elementos de la Marina”, dijo el Fiscal.

Explicó que la particularidad del operativo Escorpión consiste en intervenir de manera simultánea en una región o territorio previamente identificado mediante trabajos de inteligencia de campo y gabinete, en lugar de efectuar cateos aislados.

Reportan órdenes de aprehensión y aseguramientos

Dijo que como resultado de estas acciones se han cumplimentado órdenes de aprehensión, se han asegurado dosis de droga, réplicas de armas de fuego y la desarticulación de un sistema de videograbación que había sido instalado en uno de los puntos intervenidos.

Este despliegue representa el segundo operativo de esta naturaleza realizado en Coahuila. El primero tuvo lugar en Saltillo, donde se ejecutaron 10 cateos simultáneos, además de cumplimentarse seis órdenes de aprehensión y asegurarse armas de fuego y una granada.

El funcionario explicó que, a diferencia de las intervenciones convencionales, el modelo Escorpión requiere una logística amplia para actuar en distintos domicilios y puntos de una misma zona al mismo tiempo, con la participación coordinada de las instituciones de seguridad.

Alcaldes solicitan implementar el operativo en sus municipios

Fernández Montañez adelantó que la estrategia continuará durante 2026 y señaló que distintos alcaldes y alcaldesas han solicitado la implementación del operativo en sus municipios, además de que ciudadanos han expresado en redes sociales su interés en que las corporaciones acudan a sus colonias.

Consideró que estas solicitudes reflejan confianza de la población en las instituciones de seguridad y en su capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

Finalmente, sostuvo que Coahuila mantiene coordinación con la estrategia federal de seguridad, mediante la comunicación del gobernador con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como los enlaces de la Fiscalía estatal con la Fiscalía General de la República y los mandos militares.