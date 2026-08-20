Coahuila logra récord de empleo ante el IMSS en julio

Coahuila registró más de 10 mil nuevos empleos ante el IMSS en julio, su mejor resultado para ese mes en los últimos tres años

Coahuila registró durante julio poco más de 10 mil nuevos empleos ante el IMSS, convirtiéndose en el mejor resultado para ese mes durante los últimos tres años, informó Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila.

La funcionaria señaló que, pese a las altas y bajas registradas durante el año, el balance acumulado se mantiene positivo, con alrededor de 13 mil empleos generados durante el primer semestre.

“Durante el mes de julio es el mejor julio de los últimos tres años. Se registró ante el IMSS poco más de 10 mil empleos nuevos”, explicó.

Ante la demanda de trabajo, la Secretaría del Trabajo realizará la próxima semana dos ferias de empleo, una en Saltillo y otra en Torreón, con una oferta superior a mil vacantes en cada evento.

Aunque inicialmente fueron planteadas en el marco del mes de la juventud, Zogbi Castro aclaró que las vacantes estarán abiertas también para mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos que buscan incorporarse al mercado laboral.

“Van a ser para jóvenes de todas las edades que estén buscando trabajo”, señaló.

La secretaria destacó además que Coahuila mantiene incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad y adultos mayores, entre ellos la exención correspondiente del Impuesto Sobre Nóminas para estos grupos.

También existen programas de capacitación dirigidos a personas con discapacidad que necesitan adquirir nuevas habilidades o reconvertir su perfil laboral.

En estos casos, explicó, la capacitación es cubierta al 100 por ciento, sin costo para quienes participan.

Zogbi Castro indicó que será durante septiembre cuando se presente un nuevo balance sobre la incorporación laboral de personas con discapacidad y los programas destinados a incrementar su participación en el mercado de trabajo.