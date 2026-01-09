Coahuila llega a 2026 con menos incendios forestales

Las autoridades estatales adelantaron que se fortalecerá la capacitación de brigadistas, se garantizará equipo de protección y se impulsará un plan de formación

Tras cerrar 2025 entre los estados con menor número de incendios forestales y menos hectáreas afectadas, Coahuila anunció que este 2026 reforzará la prevención y la respuesta inmediata ante este tipo de siniestros, con mayor inversión, personal capacitado y coordinación interinstitucional.

Durante la reciente reunión de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que en la actual administración se han destinado más de 100 millones de pesos para fortalecer el combate a incendios forestales, lo que ha permitido mejorar la capacidad técnica y operativa del estado frente a emergencias ambientales.

Gracias a esta estrategia, en 2025 se lograron contener 54 conatos de incendio antes de que se propagaran, evitando daños mayores. En total se registraron poco más de 66 incendios forestales, con una afectación cercana a seis mil hectáreas, cifras que colocan a Coahuila entre las entidades con mejores resultados a nivel nacional.

Actualmente, el estado cuenta con un despliegue de alrededor de 400 combatientes, apoyados por 40 vehículos de respuesta rápida, unidades todoterreno, tres aeronaves y más de 35 fuentes de agua georreferenciadas, lo que permite actuar de manera oportuna incluso en zonas de difícil acceso.

Para este año, las autoridades estatales adelantaron que se fortalecerá la capacitación de brigadistas, se garantizará su equipo de protección y se impulsará un plan de formación continua, priorizando la seguridad del personal que atiende los incendios en campo.

La estrategia para 2026 se mantendrá enfocada en la detección temprana, la prevención y la reacción inmediata, factores que han sido clave para evitar que los incendios se salgan de control y proteger los recursos naturales del estado.