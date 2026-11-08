Coahuila lidera inversión automotriz con US$1,460 millones

El estado registró mil 460.49 millones de dólares en inversiones durante los primeros nueve meses de 2026, de acuerdo con Cluster Industrial B2B

Coahuila se ubicó en el primer lugar nacional en captación de inversión automotriz durante los primeros nueve meses de 2026, al acumular mil 460.49 millones de dólares, por encima de Nuevo León y Guanajuato, según el Reporte de Inversión

Automotriz en México correspondiente al tercer trimestre, elaborado por Cluster Industrial B2B.

Entre enero y septiembre, la entidad contabilizó 14 proyectos de inversión relacionados con la industria automotriz, que representan más de 5 mil 302 empleos directos y una superficie industrial en construcción superior a 786 mil 655 metros cuadrados.

Del total de proyectos registrados, tres están vinculados con la electromovilidad, segmento relacionado con la fabricación de vehículos eléctricos y sus componentes, que forma parte de la transformación tecnológica del sector automotor.

El reporte coloca a Coahuila por encima de otras entidades con una importante presencia de armadoras y fabricantes de autopartes, como Nuevo León y Guanajuato, al considerar el monto acumulado de inversión automotriz durante el periodo analizado.

La actividad industrial del estado comprende plantas armadoras, empresas proveedoras de autopartes y fabricantes de componentes especializados, que integran una cadena de suministro relacionada con la producción automotriz de México y Norteamérica.

Los proyectos contabilizados durante los primeros nueve meses del año incluyen inversiones destinadas a ampliar la capacidad industrial y desarrollar nuevas instalaciones vinculadas con este sector productivo.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Coahuila, la estrategia de atracción de inversiones contempla la coordinación con empresas, municipios y organismos del sector privado para impulsar nuevos proyectos industriales y ampliar las operaciones de compañías ya establecidas.

Los mil 460.49 millones de dólares corresponden al monto de inversión automotriz acumulada entre enero y septiembre de 2026, periodo en el que Coahuila encabezó la clasificación nacional presentada por Cluster Industrial B2B.