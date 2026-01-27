Coahuila lanza estrategia para aprovechar el Mundial 2026

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó el proyecto “Coahuila Pa’l Mundial”, una estrategia integral con la que el estado busca aprovechar el impacto social, turístico y económico que generará la Copa del Mundo de 2026 en México.
El mandatario señaló que este plan se desarrollará en coordinación con alcaldes, sectores educativo, universitario y deportivo, así como con la iniciativa privada y la sociedad civil, especialmente con la cadena de valor del turismo y los servicios.
Jiménez Salinas destacó que el Mundial representa una oportunidad histórica para el país y para Coahuila, al subrayar la cercanía del estado con sedes mundialistas como Nuevo León, además de su ubicación estratégica respecto a Ciudad de México y Jalisco.
Añadió que se estima la llegada de cinco millones de visitantes al país, de los cuales 1.3 millones acudirán a Nuevo León, lo que coloca a Coahuila como una opción atractiva por su seguridad y su amplia oferta turística, que incluye Pueblos Mágicos, viñedos, destinos naturales como Cuatro Ciénegas y atractivos de regiones como La Laguna y el Sureste.
El gobernador resaltó que el proyecto también contempla un fuerte operativo de seguridad con la participación de distintas corporaciones estatales, así como una importante derrama económica para sectores como hoteles, restaurantes y servicios.
Finalmente, señaló que “Coahuila Pa’l Mundial” tendrá un impacto social relevante al llevar el ambiente mundialista a colonias, barrios y ejidos, impulsando el deporte, la educación y la cultura, y fortaleciendo el desarrollo de niñas, niños y jóvenes en todo el estado.