Coahuila invierte más de 15 mdp contra el cáncer de mama

La estrategia “Revísate a Tiempo” ha atendido a más de 8 mil mujeres en 2026 e incorpora un mastógrafo en Monclova y nuevas clínicas especializadas

El Gobierno de Coahuila destina más de 15 millones de pesos durante 2026 a la prevención, detección y atención del cáncer de mama y cervicouterino, como parte de la estrategia “Revísate a Tiempo”, que ha brindado servicios a más de 8 mil mujeres en la entidad.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, encabezaron la entrega de un mastógrafo para el Hospital General de Monclova y la puesta en marcha de una Clínica de Colposcopía para la Región Centro-Desierto.

Las acciones buscan ampliar la capacidad de atención médica especializada y facilitar el acceso a estudios preventivos, con brigadas que se realizan durante todo el año en los 38 municipios del estado.

Más de 8 mil mujeres han recibido atención en 2026

El gobernador informó que, en lo que va de 2026, más de 8 mil mujeres han recibido atención mediante las brigadas “Revísate a Tiempo”, cuyo objetivo es promover la detección oportuna y acompañar a las pacientes que requieren estudios adicionales o tratamiento.

Jiménez Salinas recordó que desde enero su administración estableció el compromiso de mantener las acciones de prevención durante todo el año, sin limitarlas a octubre, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama.

“Desde enero, junto con mi esposa Paola Rodríguez hicimos el compromiso de que nuestro programa de prevención y lucha contra el cáncer de mama y cervicouterino ‘Revísate a Tiempo’ se llevaría a cabo durante todo el año en los 38 municipios de Coahuila”, señaló el mandatario.

El gobernador agregó que la estrategia requiere coordinación entre las instituciones de salud, el DIF Coahuila, los equipos de Mejora e Inspira, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil para ampliar el alcance de los servicios médicos.

Entregan mastógrafo y amplían clínicas de colposcopía

Como parte de la inversión estatal, el Hospital General de Monclova contará de manera permanente con un nuevo mastógrafo, equipo especializado que permite realizar estudios para detectar posibles alteraciones en el tejido mamario.

Además, se puso en marcha una Clínica de Colposcopía para la Región Centro-Desierto, con el propósito de fortalecer la atención relacionada con la detección y seguimiento de lesiones que pueden estar asociadas con el cáncer cervicouterino.

Paola Rodríguez López detalló que el programa también contempla la incorporación de tres nuevos equipos de ultrasonido de mama en las regiones Sureste, Laguna y Norte, así como la ampliación de la capacidad de atención en colposcopía, al pasar de dos a cuatro clínicas en el estado, con nuevas unidades en Piedras Negras y Monclova.

La inversión superior a 15 millones de pesos incluye equipamiento médico, insumos, clínicas especializadas y estudios para fortalecer los servicios preventivos y de atención.

Buscan facilitar estudios médicos en los 38 municipios

La estrategia “Revísate a Tiempo” contempla acciones en los 133 centros de salud de Coahuila para promover la autoexploración, las revisiones médicas y el acceso a mastografías y otros estudios especializados.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, también se coordina el traslado de pacientes cuando los servicios que requieren no están disponibles en sus municipios, con la finalidad de facilitar la continuidad de la atención.

El modelo busca acompañar a las mujeres desde las primeras revisiones hasta la valoración de resultados y, cuando sea necesario, su canalización a servicios médicos especializados.

Promueven vacunación contra el VPH para prevenir enfermedades

Durante el evento, Paola Rodríguez hizo un llamado a madres y padres de familia para procurar que sus hijas e hijos reciban la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) cuando corresponda, como parte de las medidas preventivas frente a enfermedades asociadas con este virus.

Asimismo, invitó a las mujeres a acudir a los centros de salud y aprovechar las brigadas para realizarse las pruebas de detección recomendadas de acuerdo con su edad y los criterios del personal médico.

Las autoridades señalaron que la prevención y la detección temprana son componentes centrales para identificar posibles problemas de salud y facilitar que las pacientes reciban atención oportuna.

Coahuila prevé nuevas inversiones en infraestructura de salud

Manolo Jiménez recordó que durante el primer año de su administración se destinaron recursos extraordinarios para rehabilitar y mejorar hospitales y los 133 centros de salud del estado.

También anunció que para 2027 se contempla continuar con inversiones de cientos de millones de pesos para mejorar los servicios médicos en Coahuila.

El mandatario reiteró que las acciones de salud forman parte de una agenda más amplia de atención a las mujeres, que incluye programas de educación, capacitación y emprendimiento, con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias coahuilenses.