Coahuila invierte 400 millones de pesos en obras educativas

Se entregaron de manera simbólica más de 90 mil uniformes y 521 mil paquetes escolares para estudiantes de escuelas urbanas y rurales

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Con una inversión de más de 400 millones de pesos en obras educativas, el Gobierno de Coahuila dio inicio de manera oficial al ciclo escolar 2026-2027, al que regresaron más de 600 mil estudiantes de todos los niveles del sector público.

El arranque estatal se realizó en la escuela Apolonio M. Avilés, en la zona poniente de Saltillo, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González pusieron en marcha simultáneamente el nuevo ciclo escolar y refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de la educación.

Modernizarán la escuela Apolonio M. Avilés

Durante el evento se informó que ya fueron entregados más de 400 millones de pesos en obras educativas, además de anunciarse una inversión cercana a 40 millones de pesos para la modernización de la escuela Apolonio M. Avilés. También se dio a conocer un programa de techumbres para planteles educativos, que tendrá un alcance histórico en la entidad.

Entregan uniformes, útiles y libros de texto

Como parte del regreso a clases, se entregaron de manera simbólica más de 90 mil uniformes y 521 mil paquetes escolares para estudiantes de escuelas urbanas y rurales, a lo que se suma la distribución de alrededor de 4 millones de libros de texto gratuitos.