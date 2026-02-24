Coahuila invertirá en seguridad por 4 mil millones de pesos

Jiménez Salinas subrayó que la estabilidad en la entidad no responde a una coyuntura, sino a una política sostenida basada en planeación

Mientras en diversas entidades del país se registraron episodios de violencia durante el fin de semana, en Coahuila se activaron operativos especiales de blindaje en todas las regiones del estado. El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la entidad se mantuvo sin incidentes mayores gracias a la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Durante una gira por la Región Carbonífera, donde entregó obras sociales por más de 60 millones de pesos, el mandatario señaló que la estrategia operó de manera preventiva ante el contexto nacional, con despliegues en puntos estratégicos y refuerzo en accesos carreteros.

¿En qué consisten los operativos especiales en Coahuila?

El gobernador explicó que el modelo de seguridad en Coahuila contempla patrullajes permanentes, instalación de filtros de revisión y presencia reforzada en carreteras y zonas limítrofes. Estas acciones buscan inhibir cualquier intento de ingreso de grupos delictivos al territorio estatal.

Indicó que la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales permitió reaccionar con anticipación ante los acontecimientos registrados en otras entidades.

Inversión histórica de 4 mil millones en seguridad

Jiménez Salinas subrayó que la estabilidad en la entidad no responde a una coyuntura, sino a una política sostenida basada en planeación e inversión. Señaló que este año se ejercerá un presupuesto de 4 mil millones de pesos en materia de seguridad.

Los recursos se destinarán a la adquisición de patrullas, equipamiento táctico, ampliación del sistema de videovigilancia y fortalecimiento de infraestructura operativa en distintas regiones del estado.

Construcción de nuevos cuarteles en el estado

Como parte del fortalecimiento del modelo regional, el mandatario adelantó que continuará la construcción de nuevos cuarteles para el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

La meta es alcanzar un total de 15 instalaciones estratégicas distribuidas en Coahuila, con el objetivo de consolidar la presencia permanente de fuerzas de seguridad en puntos clave.

Coordinación con la federación ante entorno complejo

En relación con los hechos registrados en Jalisco, el gobernador reconoció los operativos federales y reiteró el compromiso de mantener el trabajo coordinado con la federación y las Fuerzas Armadas.

Señaló que, ante un entorno nacional complejo, la prioridad es garantizar estabilidad para las familias y condiciones de certeza para la actividad económica en Coahuila, reforzando de manera permanente el esquema de prevención y vigilancia.