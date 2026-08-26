Coahuila invertirá 155 mdp en drenaje de Piedras Negras

El resto de los recursos, hasta completar los 155 millones de pesos, será destinado a trabajos de modernización en la planta tratadora de aguas residuales

El Gobierno de Coahuila destinará 155 millones de pesos durante 2026 para modernizar la infraestructura de drenaje y tratamiento de aguas residuales en Piedras Negras, incluida la reposición y reubicación del cárcamo de bombeo número tres, que acumula más de 35 años de operación.

La intervención principal representa una inversión superior a 114 millones de pesos y busca sustituir una infraestructura que presenta desgaste por más de tres décadas de servicio continuo.

Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, explicó que el cárcamo es una pieza clave para conducir las aguas residuales hacia la planta de tratamiento y que su deterioro hace necesaria una renovación de fondo.

Reubicarán el cárcamo de bombeo número tres

La obra contempla no sólo reemplazar el sistema actual, sino también reubicarlo para mejorar su funcionamiento y reducir riesgos de fallas en la conducción.

El resto de los recursos, hasta completar los 155 millones de pesos, será destinado a trabajos de modernización en la planta tratadora de aguas residuales.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la inversión forma parte de las obras previstas por el Estado para Piedras Negras durante este año.

Mantienen otros proyectos de infraestructura

Además de estos trabajos, en la ciudad se mantienen otros proyectos de infraestructura, entre ellos la Ruta Fiscal, con una inversión cercana a 400 millones de pesos.

También se contempla para 2027 el arranque del proyecto del arroyo El Soldado.

En el caso del sistema de drenaje, la prioridad será sustituir una instalación con más de tres décadas de servicio y mejorar la capacidad de conducción de aguas residuales hacia la planta tratadora.

La intervención busca dar mayor vida útil y eficiencia a la infraestructura sanitaria de Piedras Negras ante el crecimiento urbano e industrial que mantiene la ciudad.