Coahuila instalará Consejo del INE rumbo a elección de 2027

Christian Viviana Escobedo Loya encabezará este miércoles la instalación del Consejo Local, que coordinará los preparativos de la elección federal de 2027

Con Christian Viviana Escobedo Loya como nueva vocal ejecutiva, el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará este miércoles 30 de septiembre su Consejo Local en Coahuila, rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán las ocho diputaciones federales de mayoría relativa correspondientes al estado.

Escobedo Loya tomó protesta el 29 de septiembre tras resultar ganadora del Concurso Público 2026 del Servicio Profesional Electoral Nacional. Cuenta con nueve años de trayectoria en el organismo y anteriormente ocupó cargos directivos en Baja California y Jalisco.

El INE estableció que las precampañas para diputaciones federales se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, periodo durante el cual los partidos políticos podrán realizar sus procedimientos internos de selección de candidaturas conforme a la legislación electoral.

El Consejo Local dará seguimiento a la organización de los comicios y participará en la integración de los ocho Consejos Distritales, cuya instalación está programada para el 30 de noviembre.

Coahuila cuenta con ocho distritos electorales federales, cuyas cabeceras se encuentran distribuidas en Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe.

La jornada electoral se celebrará el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales del país: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.