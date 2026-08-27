Coahuila inicia formación técnica en semiconductores

CECyTE Coahuila abrirá dos grupos de la nueva carrera técnica en semiconductores, con alrededor de 80 estudiantes, pero la demanda es más alta

Coahuila comenzará este ciclo escolar la formación técnica de alrededor de 80 estudiantes en semiconductores, mientras el sector industrial advierte que el siguiente reto será preparar suficiente talento, energía e infraestructura para convertir esa apuesta educativa en futuras inversiones.

Azucena Ramos, directora general de CECyTE Coahuila, informó que la nueva especialidad arrancará con dos grupos y aproximadamente 80 jóvenes, como parte de la actualización de la oferta educativa del subsistema.

“Tenemos dos grupos de semiconductores, alrededor de 80 jóvenes”, señaló.

La carrera forma parte de siete nuevas especialidades incorporadas recientemente para adaptar la educación técnica a las necesidades de cada región y a los cambios que comienzan a registrar los sectores productivos.

Entre las nuevas opciones se encuentran también Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Electromovilidad, Autotransporte, Vitivinicultura y Enoturismo.

Ramos explicó que la especialidad de semiconductores comenzará con un tronco común, pero fue diseñada desde su origen con un componente de formación dual, por lo que ya se trabaja en la vinculación con empresas para que los estudiantes puedan adquirir experiencia en entornos laborales.

“Estas carreras nacen como duales y eso nos va a permitir que los jóvenes empiecen a inducirse en el tema”, explicó.

Actualmente, CECyTE Coahuila cuenta con más de 19 mil alumnos, 21 carreras tecnológicas y alrededor de 260 estudiantes dentro del modelo dual, cifra que crecerá con el nuevo ciclo.

INDUSTRIA ADVIERTE QUE NO BASTA CON FORMAR ESTUDIANTES

Para Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, preparar técnicos e ingenieros será solamente una parte de las condiciones necesarias para que Coahuila logre atraer empresas de semiconductores.

El dirigente empresarial señaló que el Estado busca diversificar una economía fuertemente ligada a la industria automotriz, especialmente en la Región Sureste, pero advirtió que la transición será gradual.

"No va a ser en el corto plazo. Esto requiere mucho trabajo de varias partes para poder llegar a cristalizar primeras inversiones”, señaló.

Entre los principales retos identificó la disponibilidad de energía, agua e infraestructura especializada.

Reveles mencionó particularmente que algunos parques industriales de Ramos Arizpe ya enfrentan limitaciones en capacidad eléctrica.

“Los parques de Ramos, por ejemplo, ya están saturados en temas de energía. Hay varias condiciones que habría que revisar”, explicó.

La industria de semiconductores requiere características distintas a las de una planta automotriz tradicional, por lo que Coahuila tendría que analizar en qué regiones existe la infraestructura necesaria para albergar estos proyectos.

PLANES DE ESTUDIO TENDRÁN QUE CAMBIAR MÁS RÁPIDO

Otro de los desafíos estará dentro de universidades y escuelas técnicas.

Reveles consideró que las instituciones deberán modificar programas existentes e incluso crear nuevas carreras para generar los perfiles que demandaría el sector.

Actualmente, explicó, buena parte de la educación dual está alineada con las necesidades de la industria automotriz y manufacturera instalada en Coahuila.

“Todavía falta seguir trabajando para que los programas se actualicen de una manera más rápida, porque la industria cambia muy rápido sus procesos, sistemas y tecnología”, señaló.

Reconoció que actualmente prácticamente no existen estudiantes en programas de práctica profesional utilizando conocimientos específicos relacionados con semiconductores.

“Hay que empezar de cero desde la parte teórica y eventualmente buscar lugares donde puedan estar practicando y validar esos conocimientos”, explicó.

Canacintra busca participar como vínculo entre empresas, instituciones educativas y organismos relacionados con ciencia y tecnología para identificar cuáles serán los perfiles laborales necesarios.

APUESTA POR DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA

Reveles señaló que la llegada de la industria de semiconductores forma parte de una discusión más amplia sobre la necesidad de diversificar la vocación económica de Coahuila y reducir su dependencia del sector automotriz.

En ese proceso deberán trabajar de manera conjunta Gobierno, empresas e instituciones educativas.