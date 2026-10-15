Coahuila inicia campaña de vacunación contra la influenza

La Secretaría de Salud informó que ya cuenta con una primera remesa de 41 mil 700 dosis, que serán distribuidas en la entidad para iniciar las aplicaciones.

Coahuila puso en marcha la campaña de vacunación contra la influenza 2026-2027, con una meta de 986 mil 867 dosis para proteger a la población durante la temporada invernal.

El arranque se realizó este martes en Frontera y de manera simultánea en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado. La campaña estará vigente hasta el 2 de abril de 2027.

La vacunación está dirigida principalmente a niñas y niños, adultos de 60 años y más, embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con factores de riesgo.

La Secretaría de Salud informó que ya cuenta con una primera remesa de 41 mil 700 dosis, que serán distribuidas en la entidad para iniciar las aplicaciones.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez reiteró que el Gobierno de Coahuila mantendrá el trabajo coordinado con los municipios y las instituciones del sector salud para ampliar la cobertura de vacunación, fortalecer la prevención y proteger el bienestar de las familias durante la temporada invernal.